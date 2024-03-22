На «Роза Хутор» построили самый большой сноупарк в стране

Сноупарк на высоте 1600 метров над уровнем моря создали для спортивного фестиваля New Star Camp, который пройдет на курорте с 25 по 31 марта

В этом году событию уже 15 лет. Эту круглую дату отметят яркими соревнованиями по джиббингу, трюками и мастер-классами от профи в новом сноупарке. На его возведение ушло порядка двух месяцев и 700 часов беспрерывной работы. К разработке идеи и концепции сноупарка команда фестиваля приступила еще летом.

На объект ушло 150 тыс. кубометров снега. Такой объем в конкретной локации можно сделать только с помощью системы искусственного оснежения.

«Эту работу наша служба оснежения проводила на протяжении всего горнолыжного сезона. День за днем мы наращивали снежный покров на отметке 1600 метров над уровнем моря, чтобы из всего этого огромного объема снега создать настоящий профессиональный парк», — отметил заместитель генерального директора по эксплуатации горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.