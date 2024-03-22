На «Роза Хутор» построили самый большой сноупарк в стране
Сноупарк на высоте 1600 метров над уровнем моря создали для спортивного фестиваля New Star Camp, который пройдет на курорте с 25 по 31 марта
В этом году событию уже 15 лет. Эту круглую дату отметят яркими соревнованиями по джиббингу, трюками и мастер-классами от профи в новом сноупарке. На его возведение ушло порядка двух месяцев и 700 часов беспрерывной работы. К разработке идеи и концепции сноупарка команда фестиваля приступила еще летом.
На объект ушло 150 тыс. кубометров снега. Такой объем в конкретной локации можно сделать только с помощью системы искусственного оснежения.
«Эту работу наша служба оснежения проводила на протяжении всего горнолыжного сезона. День за днем мы наращивали снежный покров на отметке 1600 метров над уровнем моря, чтобы из всего этого огромного объема снега создать настоящий профессиональный парк», — отметил заместитель генерального директора по эксплуатации горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.
Властелины гор:
Глубина снега в парке достигает 25 метров (примерная высота 8-этажного дома). Здесь появились 40 джиббинг-фигур общей массой более 5 тонн. Все это нужно, чтобы удивить участников фестиваля новыми формами и фигурами, провести соревнования и сделать лучшие кадры сезона.
Руководил строительством — от концепции до реализацией — технический директор сноупарка Пётр Ястребков, чемпион России по сноубордингу 2008 года и райдер с более чем 23-летним стажем.
Первые в истории страны зимние Олимпийские Игры отгремели 10 лет назад. Одним из самых богатых на события был курорт «Роза Хутор». Юга.ру собрали истории тех, кто «строил» здесь Олимпиаду, и узнали, сколько весит снег для слалома, где стоит олимпийский ратрак и зачем солят трассы.