В Краснодаре покажут спектакль, посвященный жизни и творчеству Фриды Кало

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта omfil.ru/afisha/60627
    © Скриншот фото с сайта omfil.ru/afisha/60627

В Краснодарском театре драмы 19 мая покажут гастрольный спектакль-концерт «Фрида» (12+)

В нем раскрываются безграничные возможности человека, художницы и сильной личности с трагической судьбой. Постановка о силе духа и преодолении, исцеляющем могуществе творчества и любви. События отражаются через переписку и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзию Федерико Гарсиа Лорки.

В богатый мир знаменитой мексиканской художницы зрителей погрузят актриса театра и кино Дарья Мороз и музыкант Петр Дранга. Действие будет происходить под аккомпанемент камерного симфо/EDM оркестра.

Начало в 17:00. Стоимость билетов 2000-6500 рублей, купить можно по ссылке. Краснодарский театр драмы находится по адресу улица Красноармейская, 110.

Фрида Кало — мексиканская художница, наиболее известная автопортретами. Её стиль иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт, а само творчество насыщено символами и фетишами.

Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре Veritas 31 марта пройдет премьерный показ постановки «Ягиня». Режиссер спектакля Мария Барабаш в своей работе пытается понять, может ли любовь быть сильнее судьбы. 

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

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