В Краснодаре покажут спектакль, посвященный жизни и творчеству Фриды Кало

В нем раскрываются безграничные возможности человека, художницы и сильной личности с трагической судьбой. Постановка о силе духа и преодолении, исцеляющем могуществе творчества и любви. События отражаются через переписку и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзию Федерико Гарсиа Лорки.

В богатый мир знаменитой мексиканской художницы зрителей погрузят актриса театра и кино Дарья Мороз и музыкант Петр Дранга. Действие будет происходить под аккомпанемент камерного симфо/EDM оркестра.

Начало в 17:00. Стоимость билетов 2000-6500 рублей, купить можно по ссылке. Краснодарский театр драмы находится по адресу улица Красноармейская, 110.