В Краснодаре покажут спектакль, посвященный жизни и творчеству Фриды Кало
В Краснодарском театре драмы 19 мая покажут гастрольный спектакль-концерт «Фрида» (12+)
В нем раскрываются безграничные возможности человека, художницы и сильной личности с трагической судьбой. Постановка о силе духа и преодолении, исцеляющем могуществе творчества и любви. События отражаются через переписку и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзию Федерико Гарсиа Лорки.
В богатый мир знаменитой мексиканской художницы зрителей погрузят актриса театра и кино Дарья Мороз и музыкант Петр Дранга. Действие будет происходить под аккомпанемент камерного симфо/EDM оркестра.
Начало в 17:00. Стоимость билетов 2000-6500 рублей, купить можно по ссылке. Краснодарский театр драмы находится по адресу улица Красноармейская, 110.
Фрида Кало — мексиканская художница, наиболее известная автопортретами. Её стиль иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт, а само творчество насыщено символами и фетишами.
Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре Veritas 31 марта пройдет премьерный показ постановки «Ягиня». Режиссер спектакля Мария Барабаш в своей работе пытается понять, может ли любовь быть сильнее судьбы.