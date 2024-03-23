В Краснодаре состоится премьера спектакля «Ягиня»
В краснодарском частном театре Veritas 31 марта пройдет премьерный показ постановки «Ягиня» (6+)
Режиссер спектакля Мария Барабаш в своей работе пытается понять, может ли любовь быть сильнее судьбы. Это история о девушке, которая, несмотря на уготовленную ей судьбу, влюбляется в бога плодородия Велеса. Однако, это чистое и светлое, а главное взаимное чувство не имеет право на существование.
Зрителей ждет погружение в славянскую мифологию и вся правда о том, как Ягиня стала Бабой Ягой.
В главных ролях: Дмитрий Волох, Катерина Симонова, Евгений Пупышев, Тина Степанова, Александра Жданова, Полина Дудрова, Дарья Крицкая.
Начало в 17:00. Стоимость билетов 800-950 рублей, купить можно здесь. Театр Veritas находится по адресу улица Красноармейская, 64.
Как писали Юга.ру, краснодарском в арт-пространстве «Маяк» 31 марта состоится премьера спектакля «Резня» о буллинге и его последствиях. Действие строится вокруг подростков Брюно и Фердинанда.