В Краснодаре состоится премьера спектакля «Ягиня»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском частном театре Veritas 31 марта пройдет премьерный показ постановки «Ягиня» (6+)

Режиссер спектакля Мария Барабаш в своей работе пытается понять, может ли любовь быть сильнее судьбы. Это история о девушке, которая, несмотря на уготовленную ей судьбу, влюбляется в бога плодородия Велеса. Однако, это чистое и светлое, а главное взаимное чувство не имеет право на существование.

Зрителей ждет погружение в славянскую мифологию и вся правда о том, как Ягиня стала Бабой Ягой.

В главных ролях: Дмитрий Волох, Катерина Симонова, Евгений Пупышев, Тина Степанова, Александра Жданова, Полина Дудрова, Дарья Крицкая.

Начало в 17:00. Стоимость билетов 800-950 рублей, купить можно здесь. Театр Veritas находится по адресу улица Красноармейская, 64.

Как писали Юга.ру, краснодарском в арт-пространстве «Маяк» 31 марта состоится премьера спектакля «Резня» о буллинге и его последствиях. Действие строится вокруг подростков Брюно и Фердинанда.

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «Ягиня»
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