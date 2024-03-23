В Краснодаре состоится премьера спектакля «Ягиня»

Режиссер спектакля Мария Барабаш в своей работе пытается понять, может ли любовь быть сильнее судьбы. Это история о девушке, которая, несмотря на уготовленную ей судьбу, влюбляется в бога плодородия Велеса. Однако, это чистое и светлое, а главное взаимное чувство не имеет право на существование.

Зрителей ждет погружение в славянскую мифологию и вся правда о том, как Ягиня стала Бабой Ягой.

В главных ролях: Дмитрий Волох, Катерина Симонова, Евгений Пупышев, Тина Степанова, Александра Жданова, Полина Дудрова, Дарья Крицкая.

Начало в 17:00. Стоимость билетов 800-950 рублей, купить можно здесь. Театр Veritas находится по адресу улица Красноармейская, 64.