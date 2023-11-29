В Краснодаре на выходных откроется магазин одежды Papaya

Краснодарский край

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  • © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

В краснодарском ТРК «Сити Центр» 2 и 3 декабря пройдет открытие магазина брендовой одежды Papaya

Программа:

2 декабря

  • 12:00-20:00 кастомизация изделий бренда инициалами, флористическая станция с букетами для гостей, диджей-сет от Насти Пластилины;
  • 14:00-15:00 мсастер-класс от Лены Ушаковой «Роскошный гардероб современной девушки: как выглядеть дорого без лишних трат».

3 декабря

  • 12:00-20:00 кастомизация изделий бренда инициалами, флористическая станция с букетами для гостей, диджей-сет от Насти Пластилины;
  • 14:00-15:00 мастер-класс от Лины Дембиковой «Как найти свой уникальный стиль».

Магазин Papaya откроется на втором этаже ТРК «Сити Центр» по адресу улица Индустриальная, 2. 

Как писали Юга.ру, средний ежемесячный доход жителя Краснодарского края приближается к 50 тыс. рублей.

Краснодар одежда

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