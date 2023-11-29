В Краснодаре на выходных откроется магазин одежды Papaya
В краснодарском ТРК «Сити Центр» 2 и 3 декабря пройдет открытие магазина брендовой одежды Papaya
Программа:
2 декабря
- 12:00-20:00 кастомизация изделий бренда инициалами, флористическая станция с букетами для гостей, диджей-сет от Насти Пластилины;
- 14:00-15:00 мсастер-класс от Лены Ушаковой «Роскошный гардероб современной девушки: как выглядеть дорого без лишних трат».
3 декабря
- 12:00-20:00 кастомизация изделий бренда инициалами, флористическая станция с букетами для гостей, диджей-сет от Насти Пластилины;
- 14:00-15:00 мастер-класс от Лины Дембиковой «Как найти свой уникальный стиль».
Магазин Papaya откроется на втором этаже ТРК «Сити Центр» по адресу улица Индустриальная, 2.
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