В Краснодаре студентов и молодежь научат эффективно вести переговоры

В Краснодаре с 5 по 7 апреля пройдет этап межрегиональной образовательной площадки «Территория коммуникаций» (18+)

Программа разработана для студентов и молодежи. Их будут учить эффективно и экологично вести переговоры в разных сферах жизни. Основным тренировочным инструментом станет технология управленческого поединка.

Управленческий поединок — импровизированные переговоры двух участников. Задача каждого — завершить их в свою пользу.

В рамках программы запланировано несколько лекционных блоков. Так, участникам расскажут о видах взаимодействия в социуме, особенностях коммуникаций, причинах борьбы в конфликтной ситуации, подготовке к переговорам, деловых приемах и многом другом. После информационных блоков можно будет отработать полученные знания на практике.

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке. Мероприятие пройдет в общественно-информационном центре города Краснодара по адресу улица Красноармейская, 53.