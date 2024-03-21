Краснодарцев приглашают на лекцию «Токсичные родители»
В Краснодаре 22 марта состоится лекция «Токсичные родители» от местного образовательного проекта «Зарядка» (12+)
Программа:
- виды реально плохого обращения с детьми;
- причины жестокого, пренебрежительного отношения;
- как это сказывается во взрослой жизни;
- последствия в виде психологических проблем и расстройств;
- схемы и режимы;
- план выхода из патологического круга;
- возможности психотерапии;
- способы самопомощи.
Лекция для тех, кто находится в терапии или только планирует; кто пережил в детстве болезненный опыт и ищет способы справиться; кто просто узнать новое или понять что-то про свою ситуацию.
Встречу проводит клинический и когнитивно-поведенческий психолог и схематерапевт Любовь Чернова.
Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Шардам» 22 марта пройдет читка пьесы Ивана Андреева «Стойко падают киты». После зрители смогут обсудить услышанное с собравшимися.