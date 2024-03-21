Краснодарцев приглашают на лекцию «Токсичные родители»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 22 марта состоится лекция «Токсичные родители» от местного образовательного проекта «Зарядка» (12+)

Программа:

  • виды реально плохого обращения с детьми;
  • причины жестокого, пренебрежительного отношения;
  • как это сказывается во взрослой жизни;
  • последствия в виде психологических проблем и расстройств;
  • схемы и режимы;
  • план выхода из патологического круга;
  • возможности психотерапии;
  • способы самопомощи.

Лекция для тех, кто находится в терапии или только планирует; кто пережил в детстве болезненный опыт и ищет способы справиться; кто просто узнать новое или понять что-то про свою ситуацию.

Встречу проводит клинический и когнитивно-поведенческий психолог и схематерапевт Любовь Чернова.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Шардам» 22 марта пройдет читка пьесы Ивана Андреева «Стойко падают киты». После зрители смогут обсудить услышанное с собравшимися.

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