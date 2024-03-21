Краснодарцев приглашают на лекцию «Токсичные родители»

Программа:

виды реально плохого обращения с детьми;

причины жестокого, пренебрежительного отношения;

как это сказывается во взрослой жизни;

последствия в виде психологических проблем и расстройств;

схемы и режимы;

план выхода из патологического круга;

возможности психотерапии;

способы самопомощи.

Лекция для тех, кто находится в терапии или только планирует; кто пережил в детстве болезненный опыт и ищет способы справиться; кто просто узнать новое или понять что-то про свою ситуацию.

Встречу проводит клинический и когнитивно-поведенческий психолог и схематерапевт Любовь Чернова.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.