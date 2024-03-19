В Краснодаре состоится читка пьесы «Стойко падают киты»
В краснодарском частном театре «Шардам» 22 марта состоится читка пьесы Ивана Андреева «Стойко падают киты» (18+)
Произведение стало победителем конкурсов «Исходное событие — XXI век» и «Ремарка».
«Все герои говорят на одном языке. Но не понимают друг друга абсолютно. Это непонимание приобретает всепланетный характер», — рассказали о содержании пьесы организаторы.
После читки зрители смогут обсудить услышанное с собравшимися. Начало в 20:00. Стоимость участия 400 рублей, купить билет можно по ссылке. Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268Д.
Иван Андреев — российский драматург, публицист, писатель, журналист. Автор популярных пьес «Мой папа живёт в чемодане», «Чихуахуа», «Кайнозой», «Моя жена — Сталин», «Боюсь стать Колей», «По сучьему велению», «Гарпократия», «Поверь, я улыбаюсь», «Ломкая веретеница».
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 22 марта состоится специальный показ биографического фильма «Немая жизнь». Основой фильма послужила жизнь знаменитого актёра немого кино и первого секс-символа Голливуда Рудольфа Валентино. Действие происходит в 1926 году.