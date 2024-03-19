В Краснодаре состоится читка пьесы «Стойко падают киты»

Произведение стало победителем конкурсов «Исходное событие — XXI век» и «Ремарка».

«Все герои говорят на одном языке. Но не понимают друг друга абсолютно. Это непонимание приобретает всепланетный характер», — рассказали о содержании пьесы организаторы.

После читки зрители смогут обсудить услышанное с собравшимися. Начало в 20:00. Стоимость участия 400 рублей, купить билет можно по ссылке. Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268Д.