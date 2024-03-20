В России за год 1,5 млн человек посетили официальные игорные зоны

Всего же доля граждан, готовых к посещению игорных зон, составляет 80%. Из них 49% понимают, что на территории таких локаций есть развлекательные мероприятия и активности событийного туризма. 68% открыты к идее в будущем, а 31% имели опыт за последние два года, сообщает Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма.

«Событийный туризм, бесспорно, является важной точкой роста для игорного бизнеса. Поэтому игорные зоны своевременно отреагировали на новые тенденции в туризме, одной из которых стала сформированная потребность в дополнительных эмоциях. Говоря совсем просто, людям нужны яркие и запоминающиеся развлечения, одной смены обстановки, климата и привычных активностей уже недостаточно», — отметил исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.

Как пишет РБК Краснодар, отчисления игорного бизнеса в бюджет Краснодарского края по состоянию на 1 марта 2024 года составили 80 млн рублей. По сравнению с данными минфина Кубани на 1 марта 2023 года, это на 21,1% больше. В прошлом году в аналогичном периоде казино отчислили 65,9 млн руб.

В соответствии с утвержденным бюджетным назначением в 2024 году отчисления игорного бизнеса должны составить 424,9 млн рублей.

В России с 2009 года азартные игры запрещены везде, кроме специальных игорных зон. Сейчас в стране четыре зоны, где могут легально работать казино. Три из них создали в том же 2009 году — «Сибирская монета» (Алтайский край), «Приморье» (Приморский край), «Янтарная» (Калининградская область). В августе 2016 года открылась «Красная Поляна» в Сочи.



В 2019 году премьер Дмитрий Медведев распорядился создать пятую игорную зону, в Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что крупная российская компания готова инвестировать в проект 8 млрд рублей. Однако этот проект пока не реализован.

В прошедшие гендерные праздники (23 фервлая и 8 марта) российские игорные зоны приняли более 50 тыс. гостей. Посетители распределились таким образом: «Красная Поляна» (Сочи) — 19 тыс. 290, «Сибирская Монета» (Алтай) — 16 тыс. 863, Tigre de Cristal (Владивосток) — 9 тыс. 920, SOBRANIE (Калининград) — 5 тыс. 520.