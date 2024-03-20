Погода в Краснодаре: синоптики прогнозируют похолодание и дожди

Температура воздуха на Кубани 10-12 °С. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм ртутного столба, что выше нормы.



По данным синоптиков, в четверг, 21 марта, осадки не ожидаются. Температура воздуха 13-15 °С.



Гидрометцентр Сочи рассказал, что 21 марта на курорте будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью 4-9 °С, а днем 9-14 °С.



ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 20 марта заявило о четвертом классе пожароопасности Каневском районе. Особый противопожарный режим ввели в Туапсинском, Кущевском и Павловском районах. За сутки специалисты зарегистрировали пять случаев загорания сухой растительности в регионе.



Спасатели также предупредили о лавиноопасности в горах Кубани выше 2000 метров в период с 20 по 23 марта.