В Россию пришла астрономическая весна. Рассказываем о дне весеннего равноденствия
20 марта в 06:07 по московскому времени начался день весеннего равноденствия
Что это означает с научной точки зрения
В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. Продолжительность дня и ночи практически одинакова независимо от полушария. Затем, до 20 июня (дня летнего солнцестояния) в Северном полушарии день будет постепенно удлиняться, а в Южном — укорачиваться.
Как рассказали в Московском планетарии, в дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор — линия смены дня и ночи, точно проходит через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам.
История и традиции
Во многих мировых культурах весеннему равноденствию придавалось мистическое значение. Этот день связывали с наступлением весны и обновлением природы, пробуждением от зимнего сна: тают снега, набухают почки на деревьях и распускаются первые цветы, птицы возвращаются с юга. Земледельцы в это время начинали активно готовиться к посевному сезону.
Читайте также:
Наши предки этот день отмечали с большим размахом. С утра хозяйки выпекали печенье в форме жаворонков и блины, украшая угощения сахарным сиропом и пшеничными зернами. После этого несли сласти в лес Медвежьему богу, чтобы задобрить его. Если провести ритуал, хищники не будут нападать на мужчин, пока те на охоте.
Далее все шли на ярмарку, а по дороге пели, танцевали и играли. К вечеру на городских площадях массово жгли костры. Яркое и чистое пламя — залог сытой и счастливой жизни в наступившем году.
От дня равноденствия до сих пор отсчитывают дату православной Пасхи. Её празднуют в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия.
Ранее астроном и заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал, какие небесные объекты можно наблюдать в небе над Краснодаром и краем в марте 2024 года.