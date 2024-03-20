В Россию пришла астрономическая весна. Рассказываем о дне весеннего равноденствия

20 марта в 06:07 по московскому времени начался день весеннего равноденствия

Что это означает с научной точки зрения

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. Продолжительность дня и ночи практически одинакова независимо от полушария. Затем, до 20 июня (дня летнего солнцестояния) в Северном полушарии день будет постепенно удлиняться, а в Южном — укорачиваться.

Как рассказали в Московском планетарии, в дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор — линия смены дня и ночи, точно проходит через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам.

История и традиции

Во многих мировых культурах весеннему равноденствию придавалось мистическое значение. Этот день связывали с наступлением весны и обновлением природы, пробуждением от зимнего сна: тают снега, набухают почки на деревьях и распускаются первые цветы, птицы возвращаются с юга. Земледельцы в это время начинали активно готовиться к посевному сезону.