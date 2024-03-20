В Краснодаре пройдет выставка «Если бы Ф.А. Коваленко вел дневник…»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 21 марта откроется новая выставка (6+)

Она состоит из нескольких блоков, демонстрирующих самые важные факты из истории создания Екатеринодарской городской картинной галереи, которой 11 апреля 2024 исполняется 120 лет. В её основу легла личная коллекция Федора Коваленко.

Читайте также:

«Появление в Екатеринодаре первой картинной галереи на Северном Кавказе ознаменовало собой крупный культурный прорыв в художественной жизни кубанской столицы. На основе изобразительных и документальных источников начала 20 века раскрыты значимые исторические события подвижнической и собирательской деятельности основателя музея», — рассказали в пресс-службе.

Экспозицию дополняют археологические предметы, палеонтологические находки, оружие, документы. Посетители также смогут познакомиться с каталогами художественных периодических выставок, которые устраивал Федор Коваленко, и книгами редкого фонда библиотеки музея.

В рамках выставки проведут лекции, кураторские экскурсии и различные образовательные и развлекательные мероприятия.

Экспозиция «Если бы Ф.А. Коваленко вел дневник…» будет работать до 12 мая по адресу улица Красная, 13.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре снова покажут персональную выставку Сергея Полупанова «Точка бифуркации». Представлено около 30 холстов, дополненных цитатами из Книг Больших и Малых Пророков. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

Новости

Погода в Краснодаре: синоптики прогнозируют похолодание и дожди
В курортном сезоне 2024 года между городами Белоруссии и Крымом запустят ж/д вагоны
В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзаменов на права: что нужно знать
В России летняя путевка в детский лагерь обойдется минимум в 30 тыс. рублей
Зумеры из Краснодарского края предпочитают читать книги в жанре биографии и мемуары — исследование
Теленку-клону, рожденному в Краснодарском крае, выбирают имя

Лента новостей

Реклама на сайте