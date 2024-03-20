В Краснодаре пройдет выставка «Если бы Ф.А. Коваленко вел дневник…»

Она состоит из нескольких блоков, демонстрирующих самые важные факты из истории создания Екатеринодарской городской картинной галереи, которой 11 апреля 2024 исполняется 120 лет. В её основу легла личная коллекция Федора Коваленко.

«Появление в Екатеринодаре первой картинной галереи на Северном Кавказе ознаменовало собой крупный культурный прорыв в художественной жизни кубанской столицы. На основе изобразительных и документальных источников начала 20 века раскрыты значимые исторические события подвижнической и собирательской деятельности основателя музея», — рассказали в пресс-службе.

Экспозицию дополняют археологические предметы, палеонтологические находки, оружие, документы. Посетители также смогут познакомиться с каталогами художественных периодических выставок, которые устраивал Федор Коваленко, и книгами редкого фонда библиотеки музея.

В рамках выставки проведут лекции, кураторские экскурсии и различные образовательные и развлекательные мероприятия.

Экспозиция «Если бы Ф.А. Коваленко вел дневник…» будет работать до 12 мая по адресу улица Красная, 13.