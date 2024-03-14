В Краснодаре снова покажут персональную выставку Сергея Полупанова «Точка бифуркации»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом выставочном зале 19 марта откроется персональная экспозиция Сергея Полупанова «Точка бифуркации» (12+)

Осенью 2023 года проект показывали в «Галерее Ларина». Представлено около 30 холстов, дополненных цитатами из Книг Больших и Малых Пророков. Картины художника — отражение его серьезных размышлений о фундаментальных основах природы бытия.

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Как рассказали в прес-служе выставочного зала, сначала произведения не имели названий. Позже к проекту присоединился доктор философских наук Юрий Лучинский, который предложивший одно из прочтений новой серии работ.

«В данном проекте, используя язык современной живописи, я предлагают зрителю обратиться к более глубоким слоям памяти, вшитым в спираль ДНК», — говорит Сергей Полупанов.

Ознакомиться с экспозицией можно до 27 марта по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале доступна к посещению персональная выставка художника-модельера Игоря Абрамова «Dимансы».

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В Краснодаре снова покажут персональную выставку Сергея Полупанова «Точка бифуркации»
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