В Краснодаре снова покажут персональную выставку Сергея Полупанова «Точка бифуркации»

Осенью 2023 года проект показывали в «Галерее Ларина». Представлено около 30 холстов, дополненных цитатами из Книг Больших и Малых Пророков. Картины художника — отражение его серьезных размышлений о фундаментальных основах природы бытия.

Как рассказали в прес-служе выставочного зала, сначала произведения не имели названий. Позже к проекту присоединился доктор философских наук Юрий Лучинский, который предложивший одно из прочтений новой серии работ.

«В данном проекте, используя язык современной живописи, я предлагают зрителю обратиться к более глубоким слоям памяти, вшитым в спираль ДНК», — говорит Сергей Полупанов.

Ознакомиться с экспозицией можно до 27 марта по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.