На Черноморском побережье изменили расписание поездов из-за ремонта на перегоне Сочи – Мацеста

Рабочие демонтируют устаревшие конструкции 20-метрового моста над рекой Верещагинка и обустроят на его месте сборную железобетонную трубу. Также в проекте модернизация системы энергоснабжения и установка автоматических систем регулирования движения поездов. Ремонт на участке завершат в начале мая.

Во второй половине 2024 года на 140-метровом межтоннельном участке произведут укладку пути по технологии ЛВТ (путь пониженной вибрации), позволяющей снизить уровень вибрации и обеспечить плавность хода.

Из-за ремонта изменится график движения поездов дальнего следования и пригородных составов, курсирующих на Черноморском побережье.

С 18 марта до 30 апреля приостановлено движение пригородных составов:

Сочи — Имеретинский Курорт (отправление в 12:57, 15:16 и 17:33);

«Ласточек» на маршруте Имеретинский Курорт — Сочи (отправление в 11:58, 14:04 и 16:16).

С 18 по 31 марта не будут ходить поезда:

Аэропорт Сочи — Сочи (отправлением в 08:22);

Сочи — Аэропорт Сочи (отправлением в 09:17);

Аэропорт Сочи — Адлер (отправлением в 16:44);

Адлер — Аэропорт Сочи (отправлением в 17:10).

24 и 25 апреля не будут курсировать поезда: