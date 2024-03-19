На Черноморском побережье изменили расписание поездов из-за ремонта на перегоне Сочи – Мацеста
В Сочи 18 марта начался ремонт железной дороги
Рабочие демонтируют устаревшие конструкции 20-метрового моста над рекой Верещагинка и обустроят на его месте сборную железобетонную трубу. Также в проекте модернизация системы энергоснабжения и установка автоматических систем регулирования движения поездов. Ремонт на участке завершат в начале мая.
Во второй половине 2024 года на 140-метровом межтоннельном участке произведут укладку пути по технологии ЛВТ (путь пониженной вибрации), позволяющей снизить уровень вибрации и обеспечить плавность хода.
Из-за ремонта изменится график движения поездов дальнего следования и пригородных составов, курсирующих на Черноморском побережье.
С 18 марта до 30 апреля приостановлено движение пригородных составов:
- Сочи — Имеретинский Курорт (отправление в 12:57, 15:16 и 17:33);
- «Ласточек» на маршруте Имеретинский Курорт — Сочи (отправление в 11:58, 14:04 и 16:16).
С 18 по 31 марта не будут ходить поезда:
- Аэропорт Сочи — Сочи (отправлением в 08:22);
- Сочи — Аэропорт Сочи (отправлением в 09:17);
- Аэропорт Сочи — Адлер (отправлением в 16:44);
- Адлер — Аэропорт Сочи (отправлением в 17:10).
24 и 25 апреля не будут курсировать поезда:
- Аэропорт Сочи — Сочи (отправлением в 10:11);
- Сочи — Аэропорт Сочи (отправлением в 12:25).
Как писали Юга.ру, в РЖД предложили привлекать к уголовной ответственности за нарушения ПДД на переездах. За 2023 год число подобных инцидентов выросло на 12% по сравнению с предыдущим периодом. Во всех случаях зафиксировали вину автомобилистов.