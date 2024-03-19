МегаФон показал топ-5 популярных горных курортов юга и Кавказа

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Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Количество туристов на горнолыжных курортах Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии с начала года выросло на 32%, сообщил МегаФон

Специалисты оператора сравнили активность абонентов в интернете с помощью больших данных и составили рейтинг самых «качающих» локаций.

1. «Роза Хутор», Краснодарский край

Ожидаемо открывает рейтинг известный курорт, который стал всеобщим любимцем после Зимней Олимпиады-2014. Здесь гости могут кататься по 70 трассам общей протяженностью в 102 км.

С начала года лыжники и сноубордисты наиболее активно посещали «Роза Хутор» именно 23 февраля. Суммарный трафик в этот день — 3 тыс. Гб. Такого объёма информации хватит на постинг 250 тыс. снимков. Кататься на этих склонах предпочитают москвичи, петербуржцы, самарцы, нижегородцы и волгоградцы.

  • Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

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2. «Красная Поляна», Краснодарский край

Вторую строчку занял не менее известный комплекс поселка Эсто-Садок. Инфраструктура курорта включает 33 трассы длиной более 30 км.

Большинство туристов решили посетить «Красную Поляну» 8 Марта. За 24 часа они прокачали более 2,8 тыс. Гб, равные беспрерывному стриму в Full HD продолжительностью 248 дней. Локация нравится москвичам, саратовцам, уфимцам, ярославцам и пермякам.

  • Красная Поляна © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Красная Поляна © Фото Елены Синеок, Юга.ру

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3. «Домбай», Карачаево-Черкесия

Третью позицию уверенно держат снежные массивы северного подножья Кавказского хребта. Местные жители называют место «Жемчужиной Кавказа» — это один из первых горнолыжных курортов России с 12-ю трассами протяженностью более 25 км.

Сюда большинство гостей отправились на отдых 23 февраля. В этот день они прокачали 2,5 тыс. Гб трафика, сравнимые с прослушиванием 620 тыс. музыкальных треков. Эти места выбрали москвичи, астраханцы, волгоградцы, ставропольцы и краснодарцы.

  • Домбай © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Домбай © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В топ-5 горных курортов вошли также «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.

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«Краснодарский край уже не первый год становится главным туристическим кластером для любителей активного отдыха на высоте. Мы понимаем важность устойчивой связи на трассах горнолыжных курортов. Так, скорость интернета в горах «Розы Хутор» и «Красной поляны» сегодня достигает уже 157 Мбит/с, а в низовье курорта — до 280 Мбит/с, что позволяет посетителям оставаться на связи, смотреть лайфхаки по катанию или отслеживать спуски с помощью специальных приложений», — сообщил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов. 

Как писали Юга.ру, в Сочи прошел первый фестиваль горных курортов Евразии.

Горнолыжный спорт Домбай Красная Поляна Курорты и туризм МегаФон отдых Развлечения Рейтинги Роза Хутор Сноубординг Сочи

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