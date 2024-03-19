МегаФон показал топ-5 популярных горных курортов юга и Кавказа

Количество туристов на горнолыжных курортах Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии с начала года выросло на 32%, сообщил МегаФон

Специалисты оператора сравнили активность абонентов в интернете с помощью больших данных и составили рейтинг самых «качающих» локаций.

1. «Роза Хутор», Краснодарский край Ожидаемо открывает рейтинг известный курорт, который стал всеобщим любимцем после Зимней Олимпиады-2014. Здесь гости могут кататься по 70 трассам общей протяженностью в 102 км. С начала года лыжники и сноубордисты наиболее активно посещали «Роза Хутор» именно 23 февраля. Суммарный трафик в этот день — 3 тыс. Гб. Такого объёма информации хватит на постинг 250 тыс. снимков. Кататься на этих склонах предпочитают москвичи, петербуржцы, самарцы, нижегородцы и волгоградцы.

Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

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2. «Красная Поляна», Краснодарский край Вторую строчку занял не менее известный комплекс поселка Эсто-Садок. Инфраструктура курорта включает 33 трассы длиной более 30 км. Большинство туристов решили посетить «Красную Поляну» 8 Марта. За 24 часа они прокачали более 2,8 тыс. Гб, равные беспрерывному стриму в Full HD продолжительностью 248 дней. Локация нравится москвичам, саратовцам, уфимцам, ярославцам и пермякам.

Красная Поляна © Фото Елены Синеок, Юга.ру

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3. «Домбай», Карачаево-Черкесия Третью позицию уверенно держат снежные массивы северного подножья Кавказского хребта. Местные жители называют место «Жемчужиной Кавказа» — это один из первых горнолыжных курортов России с 12-ю трассами протяженностью более 25 км. Сюда большинство гостей отправились на отдых 23 февраля. В этот день они прокачали 2,5 тыс. Гб трафика, сравнимые с прослушиванием 620 тыс. музыкальных треков. Эти места выбрали москвичи, астраханцы, волгоградцы, ставропольцы и краснодарцы.

Домбай © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В топ-5 горных курортов вошли также «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.

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Статистика показала, что предпочтение активному отдыху чаще отдают мужчины, чем женщины: 53% против 47%. Возраст катающися туристов — в среднем от 25 до 44 лет.

«Краснодарский край уже не первый год становится главным туристическим кластером для любителей активного отдыха на высоте. Мы понимаем важность устойчивой связи на трассах горнолыжных курортов. Так, скорость интернета в горах «Розы Хутор» и «Красной поляны» сегодня достигает уже 157 Мбит/с, а в низовье курорта — до 280 Мбит/с, что позволяет посетителям оставаться на связи, смотреть лайфхаки по катанию или отслеживать спуски с помощью специальных приложений», — сообщил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.