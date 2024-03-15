В Краснодаре открылась фотовыставка «Без названия»

Представлены работы восьми фотографов и одного художника. Среди авторов — Дмитрий Эков, Ольга Мальцева, Никита Лютиков, Владимир Кулишов, Виктор Тен, Светлана Бобровская, Евгения Самарская, Кирилл Гордеев и Антона Перунова.

Также будут приуроченные к мероприятию события. 15 марта состоится показ фильма «Великий» и разбор работ Юджина Смита. 16 марта будет фотосушка — любой посетитель сможет повесить и забрать снимок. 17 марта пройдет лекция «Алексей Перевощиков и его работы». Начало в 19:00.

Кроме того, на выставке можно будет приобрести произведения фотографов и пообщаться с авторами.

Экспозиция будет работать только три дня с 15 по 17 марта. С 15:00 до 19:00 вход бесплатный, после — пожертвование в виде любой купюры. Бар «Стаксель» находится по адресу улица Чапаева, 92.