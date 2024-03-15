В Краснодаре открылась фотовыставка «Без названия»

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

В краснодарском баре «Стаксель» 15 марта открылась фотовыставка «Без названия» (18+)

Представлены работы восьми фотографов и одного художника. Среди авторов — Дмитрий Эков, Ольга Мальцева, Никита Лютиков, Владимир Кулишов, Виктор Тен, Светлана Бобровская, Евгения Самарская, Кирилл Гордеев и Антона Перунова. 

Также будут приуроченные к мероприятию события. 15 марта состоится показ фильма «Великий» и разбор работ Юджина Смита. 16 марта будет фотосушка — любой посетитель сможет повесить и забрать снимок. 17 марта пройдет лекция «Алексей Перевощиков и его работы». Начало в 19:00.

Кроме того, на выставке можно будет приобрести произведения фотографов и пообщаться с авторами.

Экспозиция будет работать только три дня с 15 по 17 марта. С 15:00 до 19:00 вход бесплатный, после — пожертвование в виде любой купюры. Бар «Стаксель» находится по адресу улица Чапаева, 92. 

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 22 марта состоится специальный показ биографического фильма «Немая жизнь». Основой ленты послужила жизнь знаменитого актёра немого кино и первого секс-символа Голливуда Рудольфа Валентино. 

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