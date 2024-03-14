Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с актером и режиссером фильм «Немая жизнь»

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» 22 марта состоится специальный показ биографического фильма «Немая жизнь» (18+)

Основой фильма послужила жизнь знаменитого актёра немого кино и первого секс-символа Голливуда Рудольфа Валентино. Действие происходит в 1926 году. Главный герой на экране играет сильных и мужественных шейхов, но абсолютно несчастен в личной жизни.

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На вершине карьеры он впадает в кому. Брошенный женой и друзьями, Валентино обречен умирать в полном одиночестве. Находясь в пограничном состоянии, он просматривает и вспоминает свою жизнь в Голливуде.

Проект стартовал в 2006 году как черно-белый короткометражный немой фильм DayDreams of Rudolph Valentino. После двух лет съемок он перерос в полнометражную ленту.

Начало показа в 19:00. После просмотра зрители смогут в онлайн-формате обсудить увиденное на экране с режиссёром и исполнителем главной роли Владом Козловым (США).

Как писали Юга.ру, кинокомпания «А5 студио» выпустила трейлер провокационной эротической драмы «Почему ты?». В основе ленты лежит книга Александра Проста «Содержанка». Роли исполнили Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Юрий Цурило.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с актером и режиссером фильм «Немая жизнь»
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