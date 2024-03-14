Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с актером и режиссером фильм «Немая жизнь»

Основой фильма послужила жизнь знаменитого актёра немого кино и первого секс-символа Голливуда Рудольфа Валентино. Действие происходит в 1926 году. Главный герой на экране играет сильных и мужественных шейхов, но абсолютно несчастен в личной жизни.

На вершине карьеры он впадает в кому. Брошенный женой и друзьями, Валентино обречен умирать в полном одиночестве. Находясь в пограничном состоянии, он просматривает и вспоминает свою жизнь в Голливуде.

Проект стартовал в 2006 году как черно-белый короткометражный немой фильм DayDreams of Rudolph Valentino. После двух лет съемок он перерос в полнометражную ленту.

Начало показа в 19:00. После просмотра зрители смогут в онлайн-формате обсудить увиденное на экране с режиссёром и исполнителем главной роли Владом Козловым (США).