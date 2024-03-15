Погода в Краснодаре: на выходных будет туманно и дождливо

Метеоролог рассказала редакции Юга.ру о погоде в Краснодарском крае на выходных

Замначальника Краснодарского ЦГМС Светлана Попова сообщила Юга.ру о погоде на Кубани 16 и 17 марта. По словам метеоролога, выходные в южной половине региона будут дождливыми, вечером и днем в отельных районах с грозой.

Как рассказала Светлана Попова, в горах Краснодарского края ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром на территории Кубани возможны туманы. Ветер от слабого до умеренного, 4-9 м/с.



Температура воздуха 16 и 17 марта в регионе ночью 1-6 °C, а днем 9-14 °C.