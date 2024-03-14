В Краснодарском крае 15 марта откроют больше 2,8 тыс. избирательных участков. Как найти свой?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В России 15, 16 и 17 марта пройдут выборы президента. Рассказываем, как найти свой участок для голосования

На территории Краснодарского края на протяжении трех дней, 15, 16 и 17 марта, будут работать 2 865 избирательных участков. Об этом сообщает Общественная палата Кубани.

В мэрии Краснодара рассказали, что в городе будет работать 381 избирательный участок. Голосовать можно с 8:00 до 20:00.

Чтобы найти свой участок для голосования, можно воспользоваться одним из способов:

  • ввести свой адрес в специальной строке на сайте ЦИК России;
  • войти в личный кабинет пользователя на сайте Госуслуг;
  • воспользоваться онлайн-сервисом на странице ЦИК Вконтакте.

Напомним, в президентской кампании 2024 года зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (партия ЛДПР) и Николай Харитонов (партия КПРФ).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 15 по 18 марта большинство школ перейдут на дистанционное обучение. Подробнее можно прочитать здесь.

Выборы Президент России

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