В Краснодаре с 15 по 18 марта большинство школьников переведут на дистанционное обучение

Стало известно, как будут работать краснодарские школы во время выборов президента РФ

С 15 по 18 марта большинство образовательных учреждений будут работать без очного посещения. В 99 школах размещены 226 участковых избирательных комиссий. УИКов нет в СОШ № 97, 74 и 100 (посёлок Плодородный). Занятия там пройдут в обычном режиме.

«Темы, запланированные на 15 марта, в некоторых школах уже отработаны. В остальных ученики изучат их на электронных образовательных ресурсах. Последние будут использоваться и 16 марта в классах, работающих по шестидневной рабочей неделе», — прокомментировали в департаменте образования Краснодара.

В понедельник, 18 марта, школа № 31 будет работать по расписанию, остальные организуют изучение образовательных программ удаленно.

Напомним, с 15 по 17 марта пройдут выборы президента РФ. Глава государства избирается на шесть лет, до 7 мая 2030 года. Всего зарегистрировано четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (партия ЛДПР) и Николай Харитонов (партия КПРФ).

Как писали Юга.ру, 24 января в краснодарском ТЦ «Красная площадь» полиция задержала сборщика подписей за кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина.