Краснодарцев приглашают на выставку местного художника-модельера

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя bristekjegor с сайта freepik.com
    © Фото пользователя bristekjegor с сайта freepik.com

В Краснодарском краевом выставочном зале состоится персональная выставка художника-модельера Игоря Абрамова «Dимансы» (0+)

Выставка краснодарского модельера, члена Союза кубанских художников Игоря Абрамова пройдет с 15 по 17 марта. В экспозиции будут представлены созданные автором эскизы, фотографии моделей, видео с показов, а также наряды из разных коллекций. О событии сообщила пресс-служба краснодарского артзала.

Онегин, Адам и Ева:

Выставку и образы моделей дополнят шляпы от дизайнера Майи Трофимовой.

Также в эти дни в 15 и в 18 часов будут проходить дефиле новых коллекций «Dимансы» и «Импрессия А», на которых продемонстрируют более 30 нарядов. Они вдохновлены картинами художника Михаила Врубеля.

Ранее Игорь Абрамов проводил показы коллекций «Фрида Декаданс», посвященной мексиканской художнице Фриде Кало, и «Модернистки», в основе которой лежат образы, вдохновленные работами мастеров русского авангарда. 

Выставка пройдет по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость полного входного билета — 500 рублей, а льготного — 400 рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре на праздничных выходных проведут лекции и мастер-классы.

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Краснодарцев приглашают на выставку местного художника-модельера
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