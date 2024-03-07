Краснодарцев приглашают на выставку местного художника-модельера

Выставка краснодарского модельера, члена Союза кубанских художников Игоря Абрамова пройдет с 15 по 17 марта. В экспозиции будут представлены созданные автором эскизы, фотографии моделей, видео с показов, а также наряды из разных коллекций. О событии сообщила пресс-служба краснодарского артзала.

Выставку и образы моделей дополнят шляпы от дизайнера Майи Трофимовой.



Также в эти дни в 15 и в 18 часов будут проходить дефиле новых коллекций «Dимансы» и «Импрессия А», на которых продемонстрируют более 30 нарядов. Они вдохновлены картинами художника Михаила Врубеля.



Ранее Игорь Абрамов проводил показы коллекций «Фрида Декаданс», посвященной мексиканской художнице Фриде Кало, и «Модернистки», в основе которой лежат образы, вдохновленные работами мастеров русского авангарда.



Выставка пройдет по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость полного входного билета — 500 рублей, а льготного — 400 рублей.