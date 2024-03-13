Погода в Краснодаре: прогнозируют потепление и ливни

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

14 марта в Краснодарском крае синоптики прогнозируют теплую погоду и дожди. МЧС предупредило о пожароопасности в регионе

По данным «Фобос», в ЮФО в ближайшие дни будет облачно. Температура воздуха в Краснодаре поднимется до 12-14 °С. 14 марта в городе начнутся дожди и продолжаться до воскресенья.

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Как передает сервис «Яндекс Погода», в Краснодаре 14 марта температура воздуха не поднимется выше 12 °С. В городе ожидаются продолжительные ливни.

В Сочи 14 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью 9-14 °С, а днем 13-18 °С.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также сообщила, что с 13 по 14 марта местами в северо-восточных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Напомним, что до 26 марта в Краснодарском крае действует запрет на посещение лесов из-за высокой опасности пожаров.

Краснодар МЧС Погода Пожароопасность Пожары Сочи

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Погода в Краснодаре: прогнозируют потепление и ливни
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