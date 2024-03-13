В Краснодарском крае запретили рыбачить в лиманах Азовского моря
В ФСБ России по Краснодарскому краю рассказали о запрете рыбалки в лиманах Азовского моря
В связи с нерестовым периодом отдельных видов рыб в лиманах Азовского моря действует сезонный запрет на их добычу. Об этом сообщила пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
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В соответствии с правилами рыболовства любительский вылов запрещен с 1 марта по 31 мая. Ограничения на рыбалку не касаются Ейского, Бейсугского и Ахтанизовского лиманов.
ФСБ региона напоминает, что незаконно добытые рыбы изымаются, а правонарушителей привлекают к ответственности.
Напомним, что в феврале 2024 года в Черном море обнаружили рыб, которые способны наполовину проглотить человека. Эксперт заявил, что они не приживутся.
Как писали ранее Юга.ру, ученые заявили о рекордных объемах камбалы калкан и креветок в Азовском море.