В Краснодаре пройдет экоакция «Сдай макулатуру — спаси дерево»

В России вновь стартует ежегодный экологический марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево»

Учебное заведение, предприятие, учреждение или физическое лицо могут оставить заявку на сайте и сдать любое количество макулатуры весом от 300 кг. Подать запрос необходимо не позднее чем за два дня до даты проведения акции. В Краснодаре марафон пройдет 25 марта.

Опубликован «зеленый рейтинг» по итогам марафона осенью 2023 года. Больше всего макулатуры собрали в Сочи — 6 390 кг. На втором месте Ейский район — 4 830 кг, следом идут Краснодар (4 100 кг), Брюховецкий район (3 180 кг), Белореченский район (3 150 кг), Каневской район (2 930 кг), Северский район (2 560 кг), Отрадненский район (2 460 кг).