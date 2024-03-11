На черноморском побережье Краснодарского края построят 17 очистных сооружений

«Есть объекты, которые очень важны, особенно для курортной составляющей. Мы никогда не могли подумать, что мы их начнем строить, проектировать — возможно, но строить. Благодаря инфраструктурным кредитам федеральным мы можем приступить уже в этом году не к проектированию, а к строительству 17 очистных сооружений на Черноморском побережье, это же важная составляющая курорта», — сказал Кондратьев.

Размер финансовых вложений не уточняется.