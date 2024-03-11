На черноморском побережье Краснодарского края построят 17 очистных сооружений
На черноморском побережье Краснодарского края в 2024 году начнут строить 17 очистных сооружений
Это необходимо для дальнейшего развития курортной отрасли. Возводить их будут за счет инфраструктурных кредитов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с Владимиром Путиным.
«Есть объекты, которые очень важны, особенно для курортной составляющей. Мы никогда не могли подумать, что мы их начнем строить, проектировать — возможно, но строить. Благодаря инфраструктурным кредитам федеральным мы можем приступить уже в этом году не к проектированию, а к строительству 17 очистных сооружений на Черноморском побережье, это же важная составляющая курорта», — сказал Кондратьев.
Размер финансовых вложений не уточняется.
Как писали Юга.ру, в Сочи хотят потратить 173 млрд рублей на ремонт канализации и очистных сооружений. Программа реконструкции систем водоотведения рассчитана до 2030 года.