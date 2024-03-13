Модульные отели, производство сыра, новые автобусы: глава Адыгеи рассказал о динамике экономики региона

В отчете парламенту Мурат Кумпилов заявил, что в республике стабильно растут основные экономические показатели

Инвестиции и самозанятые По словам главы Адыгеи, валовой региональный продукт за 2023 год достиг 102,5%, индекс промышленного производства — 106,1%, а предварительный объём годовых инвестиций — 61,6 млрд рублей. Всего в Адыгее в 2023 году реализовывали 43 инвестпроекта за 85,4 млрд рублей. В республике продолжается строительство промзоны «Энем», где планируют создать более 10 тыс. рабочих мест и привлечь больше 65 млрд рублей инвестиций. Уже есть компании, готовые стать резидентами площадки. По словам Кумпилова, для поддержки деловой активности в республике используют профильный нацпроект и региональные меры. В прошлом году количество самозанятых выросло на 8 тыс. человек — до почти 22 тысяч. На тысячу увеличилось количество индивидуальных предпринимателей — до 13 700 человек.

Агропромышленный комплекс На поддержку агропромышленного комплекса Адыгеи в 2023 году из федерального и регионального бюджетов направили свыше 865 млн рублей. Хорошую динамику показало животноводство, садоводство и производство молока. На 14% выросло производство скота и птицы, на 80% — консервов и соков, более чем на 40% — растительного масла. Увеличилось производство мяса и сливочного масла.

Свой вклад вносит и брендовый продукт республики — адыгейский сыр. В прошлом году в регионе произвели свыше 28,1 тыс. тонн адыгейского и других сыров и сырных продуктов. Это на 8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Растет число производителей органической продукции. Всего в прошлом году индекс производства пищевых продуктов достиг 121%.

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Туризм и дороги По отраслевому нацпроекту в Аыгее возводят обеспечивающую инфраструктуру к экокурорту «Лагонаки» за 10,3 млрд рублей. В прошлом году направили 4,3 млрд. рублей, в этом году — ещё 2,1 млрд. Одновременно в республике формируют многофункциональный парк отдыха площадью 110 га.

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В 2023 году в Адыгее поддержали восемь проектов по созданию модульных некапитальных отелей. Республику включили в маршрут туристического поезда «Жемчужина Кавказа» проекта «Путешествуй с РЖД». Следующий шаг — развитие туристического центра Майкопа. На эти цели в 2024 году регион ожидает субсидию в 97 млн рублей. «Каждый такой проект расширяет туристский потенциал республики, привлекает к региону больше интереса. У Адыгеи есть все возможности, чтобы стать одним из самых востребованных мест для круглогодичного отдыха россиян. Будем планомерно добиваться этого», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе идут с опережением. В прошлом году на строительство и ремонт дорог в республике направили свыше 7 млрд рублей, где 4,6 млрд — средства республиканского бюджета. По профильному федеральному проекту на городские маршруты уже вышли 20 новых автобусов. В планах на этот год — закупить еще 50.

Жилье В 2023 году в эксплуатацию ввели 570 тыс. кв. метров жилья (1,13 кв. метра на одного жителя республики). С прошлого года стартовало пять проектов комплексного развития территорий: три новых благоустроенных микрорайона появятся в Майкопе и ещё два — в поселке Яблоновский и ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. На квартиры для детей-сирот направили 177,5 млн рублей. За год жилищные условия улучшили 134 молодые семьи. На благоустройство общественных и дворовых территорий в прошлом году выделили почти 400 млн рублей.