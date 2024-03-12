Из аэропорта Сочи увеличили число вылетов в Стамбул
Из Сочи в Стамбул начнет выполнять рейсы еще один перевозчик
Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» будут летать из Сочи в Стамбул с 31 марта до 30 октября четыре раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба «Аэродинамики».
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Расписание вылетов в Стамбул:
- по вторникам и воскресеньям — в 11:00;
- по средам и пятницам — в 18:00*.
Возвращение в Сочи:
- по вторникам и воскресеньям — в 14:20;
- по средам — в 21:50;
- по пятницам — в 21:30.
Получить информацию о стоимости билетов и порядке их приобретения можно на сайте аэропорта Сочи, авиакомпании или онлайн-агентств.
*В расписании рейсов авиаперевозчика возможны корректировки.
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