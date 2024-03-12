Из аэропорта Сочи увеличили число вылетов в Стамбул

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото пользователя Oleksandr Ryzhkov с сайта freepik.com
    © Фото пользователя Oleksandr Ryzhkov с сайта freepik.com

Из Сочи в Стамбул начнет выполнять рейсы еще один перевозчик

Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» будут летать из Сочи в Стамбул с 31 марта до 30 октября четыре раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба «Аэродинамики».

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Расписание вылетов в Стамбул:

  • по вторникам и воскресеньям — в 11:00;
  • по средам и пятницам — в 18:00*.

Возвращение в Сочи:

  • по вторникам и воскресеньям — в 14:20;
  • по средам — в 21:50;
  • по пятницам — в 21:30.

Получить информацию о стоимости билетов и порядке их приобретения можно на сайте аэропорта Сочи, авиакомпании или онлайн-агентств.

*В расписании рейсов авиаперевозчика возможны корректировки.

Напомним, что что «Уральские авиалинии» станут пятым перевозчиком, осуществляющим перелеты по указанному маршруту. Из Сочи в Стамбул также летают самолеты компаний «Россия», «Азимут», «ИрАэро» и RedWings.

Как писали ранее Юга.ру, в июне из Сочи в Дубай запустят дополнительные рейсы.

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