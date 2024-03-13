Краснодарцев приглашают на лекцию «Николай I наносит ответный удар»
В краснодарском центре притяжения «Пятница» 16 марта состоится лекция «Николай I наносит ответный удар» от местного образовательного проекта «Популярная история» (16+)
Алена Дубиковская расскажет о том, как выглядела жизнь в Российской империи после декабристского восстания.
Программа:
- какие выводы сделал Николай I после допросов декабристов;
- как решались проблемы империи и причем тут III отделение и корпус жандармов;
- как Николай I переплюнул Петра I в создании бюрократии;
- для кого его правление обернулось стабильностью, а для кого — закручиванием гаек;
- почему выбор между призванием и долгом лучше не делать.
Начало в 14:00. Стоимость участия 400 рублей, запись здесь. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368.
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