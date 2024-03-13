Краснодарцев приглашают на лекцию «Николай I наносит ответный удар»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 16 марта состоится лекция «Николай I наносит ответный удар» от местного образовательного проекта «Популярная история» (16+)

Алена Дубиковская расскажет о том, как выглядела жизнь в Российской империи после декабристского восстания.

Программа:

  • какие выводы сделал Николай I после допросов декабристов;
  • как решались проблемы империи и причем тут III отделение и корпус жандармов;
  • как Николай I переплюнул Петра I в создании бюрократии;
  • для кого его правление обернулось стабильностью, а для кого — закручиванием гаек;
  • почему выбор между призванием и долгом лучше не делать.

Начало в 14:00. Стоимость участия 400 рублей, запись здесь. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне Booker 13 марта состоится лекция «Дэвид Финчер: цвет, технологии и перфекционизм».

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