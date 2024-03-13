Краснодарцев приглашают на лекцию «Николай I наносит ответный удар»

В краснодарском центре притяжения «Пятница» 16 марта состоится лекция «Николай I наносит ответный удар» от местного образовательного проекта «Популярная история» (16+)

Алена Дубиковская расскажет о том, как выглядела жизнь в Российской империи после декабристского восстания.

Программа:

какие выводы сделал Николай I после допросов декабристов;

как решались проблемы империи и причем тут III отделение и корпус жандармов;

как Николай I переплюнул Петра I в создании бюрократии;

для кого его правление обернулось стабильностью, а для кого — закручиванием гаек;

почему выбор между призванием и долгом лучше не делать.

Начало в 14:00. Стоимость участия 400 рублей, запись здесь. Центр притяжения «Пятница» находится по адресу улица Калинина, 368.