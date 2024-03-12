Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Дэвида Финчера
В краснодарской кофейне Booker 13 марта состоится лекция «Дэвид Финчер: цвет, технологии и перфекционизм» (16+)
«Его сравнивают с роботом, потому что такую педантичность в подходе к съемкам встретишь не часто. Жонглируя синим и желтым, светом и тенью, Финчер создает свою киновселенную», — считают организаторы.
На лекции участники поговорят о том, какими способами Финчер создает кино, всегда ли ему удается сделать задуманное и что его роднит с Альфредом Хичкоком.
Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке. Кофейня Booker находится по адресу улица Октябрьская, 91.
Дэвид Финчер снимает в основном психологические триллеры и биографические драмы. Среди самых известных работ — «Семь», «Игра», «Бойцовский клуб», «Социальная сеть», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Исчезнувшая», «Девушка с татуировкой дракона». Его фильмы удостоились 40 номинаций на премию «Оскар», включая три в категории «Лучшая режиссура».
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале покажут персональную экспозицию художника-модельера Игоря Абрамова «Dимансы». Представлены созданные автором эскизы, фотографии моделей, видео с показов, а также наряды из разных коллекций.