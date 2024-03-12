Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Дэвида Финчера

«Его сравнивают с роботом, потому что такую педантичность в подходе к съемкам встретишь не часто. Жонглируя синим и желтым, светом и тенью, Финчер создает свою киновселенную», — считают организаторы.

На лекции участники поговорят о том, какими способами Финчер создает кино, всегда ли ему удается сделать задуманное и что его роднит с Альфредом Хичкоком.

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке. Кофейня Booker находится по адресу улица Октябрьская, 91.