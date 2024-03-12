Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Дэвида Финчера

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарской кофейне Booker 13 марта состоится лекция «Дэвид Финчер: цвет, технологии и перфекционизм» (16+)

«Его сравнивают с роботом, потому что такую педантичность в подходе к съемкам встретишь не часто. Жонглируя синим и желтым, светом и тенью, Финчер создает свою киновселенную», — считают организаторы.

На лекции участники поговорят о том, какими способами Финчер создает кино, всегда ли ему удается сделать задуманное и что его роднит с Альфредом Хичкоком.

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке. Кофейня Booker находится по адресу улица Октябрьская, 91.

Дэвид Финчер снимает в основном психологические триллеры и биографические драмы. Среди самых известных работ — «Семь», «Игра», «Бойцовский клуб», «Социальная сеть», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Исчезнувшая», «Девушка с татуировкой дракона». Его фильмы удостоились 40 номинаций на премию «Оскар», включая три в категории «Лучшая режиссура».

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале покажут персональную экспозицию художника-модельера Игоря Абрамова «Dимансы». Представлены созданные автором эскизы, фотографии моделей, видео с показов, а также наряды из разных коллекций.

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Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Дэвида Финчера

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