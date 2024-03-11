В Краснодаре впервые пройдет фестиваль белорусского кино

В краснодарском муниципальном кинотеатре «Кубанькино» с 12 по 16 марта впервые состоится фестиваль белорусских фильмов (18+)

12 марта в 18:30 можно будет оценить документальный фильм «Страна спасенного великана» (12+) Игоря Брышнева о белорусском зубре. 13 марта в 12:30 зрителям представят военную драму «Война. Остаться человеком» (18+) Митрия Семенова-Алейникова и документальную ленту «Крылья» (12+) Ирины Сынковой.

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14 марта в 15:00 начнется документалка «Уновис» (12+) Евгения Сетько о феномене художественной жизни Витебска прошлого столетия. 15 марта в 12:30 и 15:00 покажут фильма «Стрела» (12+) Галины Адамович о белорусском деревенском этническом ансамбле. Завершится программа фестивая 16 марта в 14:00. Можно будет посмотреть историческую драму «На другом берегу» (14+) Андрея Хрулева о жизни в западной Белоруссии в 20-х годах 20 века после подписания Рижского мирного договора. Следом покажут документальный фильм «Общая Победа» (12+) Юрия Ерофеева. Вход на сеансы бесплатный. Кинотеатр «Кубанькино» находится по адресу улица Ленина, 89.