В Сочи на Мацестинской набережной планируют построить фонтан и летний кинотеатр

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил о благоустройстве микрорайона Мацеста

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал в своем телеграмм канале, что набережную реки Мацеста благоустроили четыре года назад. Сейчас продолжается улучшение общественного пространства в микрорайоне.

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По словам главы города, на Мацестинской набережной разместят схему расположения спортивных объектов и информационные указатели с историческими сведениями. В мэрии курорта обсудят строительство фонтана и летнего кинотеатра под открытым небом на территории. Данную идею подсказали жители микрорайона.



Также на улице Аллея Челтенхема спрячут инженерные коммуникации, которые проложены вдоль проезжей части, в декоративные короба.