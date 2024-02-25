В Сочи на Мацестинской набережной планируют построить фонтан и летний кинотеатр

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала мэра Сочи Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/15106
    © Скриншот из телеграмм-канала мэра Сочи Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/15106

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил о благоустройстве микрорайона Мацеста

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал в своем телеграмм канале, что набережную реки Мацеста благоустроили четыре года назад. Сейчас продолжается улучшение общественного пространства в микрорайоне.

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По словам главы города, на Мацестинской набережной разместят схему расположения спортивных объектов и информационные указатели с историческими сведениями. В мэрии курорта обсудят строительство фонтана и летнего кинотеатра под открытым небом на территории. Данную идею подсказали жители микрорайона.

Также на улице Аллея Челтенхема спрячут инженерные коммуникации, которые проложены вдоль проезжей части, в декоративные короба.

Напомним, что в Сочи к курортному сезону отремонтируют Летний театр.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи в февральские выходные туристы забронировали 70% номеров. 

Благоустройство Курорты и туризм Сочи Строительство

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