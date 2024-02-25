В Сочи на Мацестинской набережной планируют построить фонтан и летний кинотеатр
Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил о благоустройстве микрорайона Мацеста
Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал в своем телеграмм канале, что набережную реки Мацеста благоустроили четыре года назад. Сейчас продолжается улучшение общественного пространства в микрорайоне.
По словам главы города, на Мацестинской набережной разместят схему расположения спортивных объектов и информационные указатели с историческими сведениями. В мэрии курорта обсудят строительство фонтана и летнего кинотеатра под открытым небом на территории. Данную идею подсказали жители микрорайона.
Также на улице Аллея Челтенхема спрячут инженерные коммуникации, которые проложены вдоль проезжей части, в декоративные короба.
Напомним, что в Сочи к курортному сезону отремонтируют Летний театр.
Как писали ранее Юга.ру, в Сочи в февральские выходные туристы забронировали 70% номеров.