Каждый десятый житель Краснодара считает ретрит возможностью для путешествия — опрос
Специалисты провели опрос среди краснодарцев и выяснили, как они относятся к ретритам и какие локации считают наиболее подходящими
Опрос сервиса «Яндекс Путешествия» показал, что 49% краснодарцев хотели бы побывать на ретрите, 18% из них — в ближайшем будущем. Более 25% респондентов хотя бы раз проходили духовные практики (около 5% — более трех раз).
Читайте также:
Для 65% опрошенных из Краснодара важно место проведения ретрита. Каждый десятый признался, что такое времяпрепровождение — возможность для интересного путешествия. 48% краснодарцев хотели бы отправиться «поретритить» в другой стране. Почти 10% респондентов убеждены, что локация с духовными практиками должна быть далека от места жительства.
По мнению краснодарцев, лучше всего проводить ретриты в районе гор, лесов и водоемов (40%) или вдали от городской суеты (31%). 17% убеждены, что такие мероприятия должны проходить только в ретрит-центрах, которые оборудованы для медитаций и йоги. 2% считают, что лучший ретрит — в экзотической локации за пределами страны.
Читайте также:
Согласно данным опроса, самым популярным местом для ретрита в России оказался Алтай. На втором месте — озеро Байкал, на третьем — Урал. Также подходящими для ретрита местами россиянам кажутся Карелия, Кавказ, Сочи, Крым и Татарстан. За границей — Таиланд, Турция, Абхазия, Швейцария, Индия и Хорватия.
Основная цель ретрита для 35% краснодарцев — отдых. Каждому пятому важно позаниматься в этот период йогой и помедитировать, 17% стараются так улучшить свое здоровье. 13% ездят на ретриты ради новых навыков, а каждый десятый — ради путешествия.
Как писали ранее Юга.ру, в апреле в Геленджике организуют трехдневный ретрит с посещением бани.
Опрос провели в январе 2024 года среди 1250 граждан старше 18 лет во всех регионах РФ.