В России начался Рамадан. Рассказываем о священном для мусульман месяце

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале поздравил всех мусульман республики с началом Рамадана и пожелал здоровья всем, кто держит пост: «Поздравляю всех мусульман Адыгеи с приходом этого благословенного месяца. Пусть ваши помыслы и поступки будут пронизаны искренней верой, добротой, милосердием и благочестием. Хочу пожелать всем, кто держит уразу, особенно впервые, — здоровья, положительных эмоций и легкого перенесения временных тягот, связанных с постом». 7 марта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о сокращении рабочего дня на час в период Рамадана. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Рамадан (Рамазан) — это девятый священный месяц лунного мусульманского календаря и один из самых важных в году для верующих. В этот период мусульмане держат строгий пост, много молятся и совершают добрые дела (раздают пищу, одежду и деньги на благотворительность). Они верят, что именно в Рамадан людям был послан Коран, поэтому месяц — священный.



Во время поста мусульмане воздерживаются от любой пищи от рассвета до заката — от сухура до ифтара. Сухур — первый прием еды. Ифтар — второй прием пищи после заката. Разговляются верующие финиками или водой.



Соблюдать пост должны совершеннолетние и здоровые люди. Дети, беременные и кормящие женщины, больные и путешественники могут не поститься в Рамадан.



Также во время поста, пока светит солнце, нельзя пить, курить, шуметь, целоваться и вступать в половые отношения. Мусульмане считают, что это помогает развить самообладание, смирение и сострадание к нуждающимся. После захода солнца ограничения снимаются.