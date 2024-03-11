В России начался Рамадан. Рассказываем о священном для мусульман месяце
Глава Адыгеи поздравил жителей республики с Рамаданом, а в Ингушетии в честь поста на час сократили рабочий день
10 марта в России начался Рамадан. Он продлится до 9 апреля. На закате, в ночь на 10 апреля, верующие отмечают праздник разговения — Ураза-байрам.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале поздравил всех мусульман республики с началом Рамадана и пожелал здоровья всем, кто держит пост:
«Поздравляю всех мусульман Адыгеи с приходом этого благословенного месяца. Пусть ваши помыслы и поступки будут пронизаны искренней верой, добротой, милосердием и благочестием.
Хочу пожелать всем, кто держит уразу, особенно впервые, — здоровья, положительных эмоций и легкого перенесения временных тягот, связанных с постом».
7 марта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о сокращении рабочего дня на час в период Рамадана. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Рамадан (Рамазан) — это девятый священный месяц лунного мусульманского календаря и один из самых важных в году для верующих. В этот период мусульмане держат строгий пост, много молятся и совершают добрые дела (раздают пищу, одежду и деньги на благотворительность). Они верят, что именно в Рамадан людям был послан Коран, поэтому месяц — священный.
Во время поста мусульмане воздерживаются от любой пищи от рассвета до заката — от сухура до ифтара. Сухур — первый прием еды. Ифтар — второй прием пищи после заката. Разговляются верующие финиками или водой.
Соблюдать пост должны совершеннолетние и здоровые люди. Дети, беременные и кормящие женщины, больные и путешественники могут не поститься в Рамадан.
Также во время поста, пока светит солнце, нельзя пить, курить, шуметь, целоваться и вступать в половые отношения. Мусульмане считают, что это помогает развить самообладание, смирение и сострадание к нуждающимся. После захода солнца ограничения снимаются.
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