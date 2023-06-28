Мусульмане отмечают Курбан-байрам. Рассказываем об истории и обычаях праздника

С 28 июня начался Курбан-байрам. В Адыгее это официальный праздничный день

Праздновать Курбан-байрам начинают с утра. Мусульмане совершают полное омовение, надевают лучшую одежду и молятся в мечети. Там читают Коран и слушают проповедь имама.

С 28 по 30 июня мусульмане отмечают Курбан-байрам. В этот праздник верующие вспоминают о поступке пророка Ибрахима. Аллах назначил ему испытание — принести в жертву родного сына. Тогда Ибрахим отправился в долину Мина. За ним последовал его сын — Исмаил. За преданность Аллах сохранил жизнь сына, а в жертву принесли барана.

Также в праздник принято совершать жертвоприношение. Для обряда выбирают здоровое и откормленное животное. После жертвоприношения одну треть оставляют себе, вторую треть раздают в качестве милостыни, а оставшуюся часть используют для праздничной трапезы в семье.

В праздник нельзя ходить в грязных неопрятных вещах, пить алкоголь, совершать безнравственные поступки и жадничать.

Курбан-байрам официальный праздничный день в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан и в Чеченской Республике.

Одной из проблем для мусульман в Краснодаре является отсутствие мечети. В апреле на Уразу-байрам верующим приходилось молиться на улице.

Как писали Юга.ру, в начале ХХ века адыгейский промышленник Лю Трахов построил мечеть в Екатеринодаре. Советская власть превратила ее в жилой дом, а нынешняя хочет снести.

При этом в краевом управлением госохраны объектов культурного наследия сказали, что снос здания недопустим.