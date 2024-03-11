В РПЦ запустили школу блогеров для священников

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил образовательный курс для священников — блогеров и миссионеров

Первый набор из 10 человек прошел обучение с 29 января по 8 февраля. Как рассказали в РПЦ, курс направлен в том числе на то, чтобы священники в своих блогах не теряли из виду главную цель своей деятельности — проповедь об Иисусе Христе и тем самым смогли бы избежать излишнего погружения в нецерковную повестку.

«В планах — сделать курсы для православных блогеров регулярными на базе одного из православных университетов или высших духовных учебных заведений», — сообщил «Ведомостям» член Высшего церковного совета епископ Луховицкий Евфимий (Дмитрий Моисеев).

Он добавил, что блогер-миссионер должен находиться в русле церковной позиции. Особенно, если темы вызывают большой резонанс в обществе.

Юга.ру спросили, что думает об инициативе настоятель Рождественского храма Краснодара протоиерей Александр Игнатов. Он согласился с тем, что взгляды священника, которые он выражает в интернете, не должны противоречить официальной позиции РПЦ.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае оштрафовали 86-летнего архиепископа. Суд решил, что его слова дискредитировали армию.

РПЦ

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