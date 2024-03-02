В Геленджике пройдет кинофестиваль «Маяк»

Краснодарский край

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  • Геленджик © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Геленджик © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Осенью 2024 года в Геленджике состоится кинофестиваль «Маяк»

Он пройдет на курорте с 5 по 10 октября. Фестиваль российского кино проведут в Геленджике второй раз. Юга.ру писали, что в 2023 году на «Маяке» представили 11 картин.

Маньяки, призраки и путешествие в Арктику:

В 2024 году организаторы решили не расширять фестиваль. Они планируют внимательнее отнестись к отбору фильмов и вопросу предоставления прокатных удостоверений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Антона Малышева.

Напомним, в Краснодарском крае назвали даты Черноморской винной недели 2024 года. Подробнее можно прочитать по ссылке.

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