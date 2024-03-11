В Краснодаре осенью достроят школу на Западном обходе

В Краснодаре в 2025 году планируют открыть школу на Западном обходе

На данный момент школа на 1550 мест в районе ЖК «Самолёт» готова на 49%. На объекте работают 140 человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ:

«Это уже четвёртая школа, строящаяся на данной территории. Завершить все работы планируется осенью этого года. А сесть за школьную скамью ребята смогут уже в следующем году», — заявил директор департамента городского строительства Иван Горобец.

В администрации рассказали, что рабочие штукатурят внутренние помещения на втором и третьем этажах, укладывают гидроизоляцию на кровле, монтируют перегородки, окна и витражи, а также укладывают лицевой кирпич.

Площадь школы составит около 22 тыс. кв. м. На трёх этажах разместят несколько спортивных и актовых залов, учебные классы, пищеблок и помещения для внеклассных занятий.