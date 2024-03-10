Бастрыкин поручил доложить о происшествии в Сочи. Там столкнулись 17 лыжниц

Следователи проводят проверку обстоятельств, в которых столкнулись и получили травмы 17 лыжниц на соревнованиях в Сочи

Сочинская часть соревнований проходит на объектах олимпийского наследия, в частности, биатлон и лыжные гонки — на трассах комплекса «Лаура». На 8 марта были назначены два масс-старта: женская гонка на 10 километров и мужская на 15. После того, как произошел масс-старт женской гонки, на трассу резко опустился туман. Видимость настолько снизилась, что 17 участниц столкнулись друг с другом, СМИ назвали это «массовым завалом». Спортсменки получили травмы разной степени тяжести, всех доставили в больницу. У одной из девушек диагностировали сотрясение мозга.

7 февраля в Сочи прошло открытие XII зимней Спартакиады учащихся России. Соревнования проходят в нескольких городах, кроме Сочи это Красноярск, Кировск (Мурманская область), Чайковский (Пермский край), Архангельск и Коломна (Московская область).

После этого мужской масс-старт отменили.

Следственный отдел организовал проверку. 10 марта телеграм-канал «Следком» опубликовал релиз с сообщением о том, что председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю подготовить доклад об обстоятельствах произошедшего.

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