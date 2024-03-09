В горах юга России резко выросла лавиноопасность

С 9 по 11 марта в горных районах ЮФО и СКФО значительно возросла вероятность схода лавин из-за теплой погоды

Высокая вероятность схода лавин будет сохраняться с 9 по 11 марта в горах Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии и Чеченской республики — об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий эксперт центра «Фобос» Михаил Леус. Эксперт связывает это с резким весенним потеплением.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю также опубликовало предупреждение о повышенной лавиноопасности с 9 по 11 марта в горных районах края и Адыгеи на отметках выше 1500 м. Пользуясь случаем, в ведомстве напомнили правила безопасного поведения в районах схода лавин:

· Не выходите в горы в снегопад и непогоду;

· находясь в горах, следите за изменением погоды;

· избегайте мест возможного схода лавин — они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев;

· при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде;

· в любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2-3 дня.

Напомним, что предупреждение о повышенной лавиноопасности в регионе действует с начала недели.

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