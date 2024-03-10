В парке «Краснодар» уберут электрический шалфей
Пресс-служба парка сообщила, что в понедельник, 11 марта, начнут демонтировать электрический шалфей
Такой пост появился в телеграм-канале «Парк «Краснодар» в субботу. Воскресенье — последний день в этом сезоне, когда еще можно полюбоваться и пофотографировать вечернее сияние на террасах.
Подсветку на полях шалфея уберут на месяц позже основной новогодней иллюминации. Её службы парка отключили 12 февраля. Из крупных светящихся объектов, поражающих воображение, остается инсталляция «Солнечная система».
Фиолетовый шалфей покрывает полукруглые разноуровневые террасы парка весь год. В теплый сезон это живые растения, которые в южном климате успевают отцвести дважды. Зимой им на смену приходит яркая электрическая подсветка. Оба варианта уже несколько лет впечатляют жителей и гостей города.
Полюбоваться электрическим шалфеем, планетами «Солнечной системы» и новогодними украшениями, которых сейчас уже нет, можно в публикации Юга.ру.