В парке «Краснодар» уберут электрический шалфей

Пресс-служба парка сообщила, что в понедельник, 11 марта, начнут демонтировать электрический шалфей

Такой пост появился в телеграм-канале «Парк «Краснодар» в субботу. Воскресенье — последний день в этом сезоне, когда еще можно полюбоваться и пофотографировать вечернее сияние на террасах.