В парке «Краснодар» появились планеты и звезды. Погружаемся в новогоднюю атмосферу локации

Краснодарский край

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  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Юга.ру отправились в парк «Краснодар» и посмотрели, как его нарядили в преддверии Нового года

21 декабря пресс-служба парка «Краснодар» сообщила об открытии нового объекта «Солнечная система». Он включает в себя планеты, орбиты и звезды.

«Памятник при жизни нужно ставить!»:

Стартовой точкой инсталляции является Солнце. От него планеты размещены, как в Солнечной системе. Их орбиты обведены линией согласно радиусу окружности движения.

«Свободное пространство на площадке занимают более тысячи стробоскопов, создающих эффект звёздного неба. Их мерцание воссоздает сияние далёких звёзд в глубине космоса», — передает пресс-служба парка.

Объект начинается светиться с 16:30.

Юга.ру решили отправиться в парк «Краснодар» и посмотреть на инсталляцию «Солнечная система». Показываем кадры нового объекта:

  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

В преддверии Нового года в парке украсили разные локации. На деревьях засверкали яркие гирлянды, на газонах появилась иллюминация в виде разноцветных воздушных шаров. В парке также установили светящихся ангелочков и разноцветных пингвинов.

  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Как писали ранее Юга.ру, композиция «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» попала в десятку лучших арт-объектов страны.

Космос Новый год отдых парк «Краснодар» Парки Развлечения Сергей Галицкий

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В парке «Краснодар» появились планеты и звезды. Погружаемся в новогоднюю атмосферу локации

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