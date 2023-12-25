В парке «Краснодар» появились планеты и звезды. Погружаемся в новогоднюю атмосферу локации
Юга.ру отправились в парк «Краснодар» и посмотрели, как его нарядили в преддверии Нового года
21 декабря пресс-служба парка «Краснодар» сообщила об открытии нового объекта «Солнечная система». Он включает в себя планеты, орбиты и звезды.
«Памятник при жизни нужно ставить!»:
Стартовой точкой инсталляции является Солнце. От него планеты размещены, как в Солнечной системе. Их орбиты обведены линией согласно радиусу окружности движения.
«Свободное пространство на площадке занимают более тысячи стробоскопов, создающих эффект звёздного неба. Их мерцание воссоздает сияние далёких звёзд в глубине космоса», — передает пресс-служба парка.
Объект начинается светиться с 16:30.
Юга.ру решили отправиться в парк «Краснодар» и посмотреть на инсталляцию «Солнечная система». Показываем кадры нового объекта:
В преддверии Нового года в парке украсили разные локации. На деревьях засверкали яркие гирлянды, на газонах появилась иллюминация в виде разноцветных воздушных шаров. В парке также установили светящихся ангелочков и разноцветных пингвинов.
Как писали ранее Юга.ру, композиция «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» попала в десятку лучших арт-объектов страны.