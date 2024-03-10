В Краснодаре сообщили об эвакуации в торговом центре — соцсети
9 марта в соцсетях появились видео, на которых очевидцы рассказывали об эвакуации в ТЦ «Oz Молл»
Пользователи прислали в разные паблики видео, снятые как внутри, так и снаружи торгового центра. На них видно, что люди выходят из здания на улицу. В одном ролике на фоне слышен мужской голос, объявляющий через громкоговоритель, что всем нужно покинуть здание.
Видео появились во второй половине дня, саму эвакуацию провели в светлое время суток. Изданию «Коммерсантъ Кубань» не удалось получить комментарии у правоохранительных органов и регионального управления МЧС России.
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