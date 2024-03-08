На Спартакиаде в Сочи лыжница получила перелом в массовом завале

Несколько лыжниц получили травмы разной степени тяжести во время гонки в рамках Спартакиады учащихся в Сочи

Массовый завал произошел в ходе женской гонки на 10 километров с масс-стартом в рамках Всероссийской Спартакиады учащихся, которая проходит в горном спортивном кластере Сочи.

Согласно оперативному отчету Минспорта РФ, «во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы».

«Да, есть травмированные, ушибы, один перелом, но давайте мы не будем пока говорить о количестве. Людей увезли в больницу, будет известно позже, а то в итоге там не два человека окажется, а три и так далее. И насчет видимости — не сказать, что там вообще прям ничего не видно было, девочки упали — и так по кругу дальше», сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе корреспонденту РИА «Новости».

Участница гонки Дарья Ермакова опубликовала фотографию своего лица, разбитого в результате попадания в завал. «Чуваки. Вот я говорила про погоду? Вот вам и погодка!», подписала публикацию Ермакова.

Согласно итоговому протоколу, гонку не смогли завершить 14 участниц. Также на сегодня на Спартакиаде запланирован масс-старт на 15 км у юношей.

Ранее мы писали о том, что с 8 по 10 марта в горных районах Краснодарского края ожидается похолодание и осадки, включая мокрый снег. Как бы то ни было, общее количество бронирований на горнолыжных курортах Сочи по сравнению с 2023 годом значительно выросло.