На мартовских выходных 2024 года в горах Сочи ожидают на 13% больше туристов

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Красная Поляна»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Красная Поляна»

Курорт «Красная Поляна» рассказал о бронировании номеров к 8 марта и поделился программой мероприятий

В период с 8 по 10 марта общее количество бронирований на «Красной Поляне» увеличилось на 13% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила пресс-служба курорта. 

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Сейчас гости могут воспользоваться тарифом «Каникулы в горах», который включает бесплатное проживание двоих детей в возрасте до 12 лет, пять бесплатных семейных развлечений, а также скидки до 30% на различные активности и услуги кластера. Спецпредложение действует с 22 марта по 30 мая.

Также курорт подготовился к майским праздникам и разработал программу мероприятий. Гостей ждут анимация, живые выступления музыкантов, развлечения в культурном центре «Амфитеатр», ярмарка товаров ручной работы от российских брендов и местных мастеров.

Программа:

  • 26-30 марта — чемпионат России среди инструкторов;
  • 1-5 мая — горнолыжный фестиваль «Май Пати»;
  • 1-3 мая — маркет 540;
  • 9 мая — празднование Дня Победы;
  • 18 мая — кубок «Красной Поляны» по скейтбордингу и роликам.

Как писали ранее Юга.ру, на мартовские выходные россияне забронировали половину номеров на Черноморском побережье.

8 марта Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм отдых Праздники Сочи

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На мартовских выходных 2024 года в горах Сочи ожидают на 13% больше туристов
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