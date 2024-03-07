На мартовских выходных 2024 года в горах Сочи ожидают на 13% больше туристов

В период с 8 по 10 марта общее количество бронирований на «Красной Поляне» увеличилось на 13% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Сейчас гости могут воспользоваться тарифом «Каникулы в горах», который включает бесплатное проживание двоих детей в возрасте до 12 лет, пять бесплатных семейных развлечений, а также скидки до 30% на различные активности и услуги кластера. Спецпредложение действует с 22 марта по 30 мая.

Также курорт подготовился к майским праздникам и разработал программу мероприятий. Гостей ждут анимация, живые выступления музыкантов, развлечения в культурном центре «Амфитеатр», ярмарка товаров ручной работы от российских брендов и местных мастеров.

Программа: