На мартовских выходных 2024 года в горах Сочи ожидают на 13% больше туристов
Курорт «Красная Поляна» рассказал о бронировании номеров к 8 марта и поделился программой мероприятий
В период с 8 по 10 марта общее количество бронирований на «Красной Поляне» увеличилось на 13% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила пресс-служба курорта.
Сейчас гости могут воспользоваться тарифом «Каникулы в горах», который включает бесплатное проживание двоих детей в возрасте до 12 лет, пять бесплатных семейных развлечений, а также скидки до 30% на различные активности и услуги кластера. Спецпредложение действует с 22 марта по 30 мая.
Также курорт подготовился к майским праздникам и разработал программу мероприятий. Гостей ждут анимация, живые выступления музыкантов, развлечения в культурном центре «Амфитеатр», ярмарка товаров ручной работы от российских брендов и местных мастеров.
Программа:
- 26-30 марта — чемпионат России среди инструкторов;
- 1-5 мая — горнолыжный фестиваль «Май Пати»;
- 1-3 мая — маркет 540;
- 9 мая — празднование Дня Победы;
- 18 мая — кубок «Красной Поляны» по скейтбордингу и роликам.
Как писали ранее Юга.ру, на мартовские выходные россияне забронировали половину номеров на Черноморском побережье.