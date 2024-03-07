Погода в Краснодаре: на праздничных выходных прогнозируют осадки и ночные морозы

В субботу, 9 марта, синоптики прогнозируют в городе западный ветер 2-7 м/c. Температура воздуха ночью от -2 до 0 °С, а днем 8-10 °С.



В Краснодарском крае 8 марта ожидается переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.



Температура воздуха на Кубани ночью от -3 до 2 °С, местами в восточной половине региона до -5 °С, днем 3-8 °С. В горах ночью от -5 до 0 °С, а днем 1-6 °С. На Черноморском побережье переменная облачность. Временами дождь, ночью и утром местами сильный. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске ночью до порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 7-12 °С.



9 марта на Кубани прогнозируют небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. 10 марта в Краснодарском крае без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевое отложение. Ветер западной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.



Температура воздуха в регионе ночью -4 до 1 °С, местами в восточной половине края до -6 °С, а днем 4-9 °С, местами в южной половине до 12 °С. В горах ночью от -6 до -1 °С, а днем 2-7 °С. На Черноморском побережье переменная облачность. 9 марта местами слабый дождь, а 10 марта преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 °С, днем 7-12 °С.