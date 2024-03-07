Погода в Краснодаре: на праздничных выходных прогнозируют осадки и ночные морозы
С 8 по 10 марта в Краснодарском крае прогнозируют дожди, мокрый снег и понижение температуры
8 марта в Краснодаре ожидается переменная облачность. Ночью возможны дождь, мокрый снег, днем — без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 2 °С, а днем 5-7 °С. Об этом сообщает ЦГМС региона.
В субботу, 9 марта, синоптики прогнозируют в городе западный ветер 2-7 м/c. Температура воздуха ночью от -2 до 0 °С, а днем 8-10 °С.
В Краснодарском крае 8 марта ожидается переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха на Кубани ночью от -3 до 2 °С, местами в восточной половине региона до -5 °С, днем 3-8 °С. В горах ночью от -5 до 0 °С, а днем 1-6 °С. На Черноморском побережье переменная облачность. Временами дождь, ночью и утром местами сильный. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске ночью до порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 7-12 °С.
9 марта на Кубани прогнозируют небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. 10 марта в Краснодарском крае без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевое отложение. Ветер западной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью -4 до 1 °С, местами в восточной половине края до -6 °С, а днем 4-9 °С, местами в южной половине до 12 °С. В горах ночью от -6 до -1 °С, а днем 2-7 °С. На Черноморском побережье переменная облачность. 9 марта местами слабый дождь, а 10 марта преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 °С, днем 7-12 °С.
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