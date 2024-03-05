В Японском саду Краснодара состоятся творческие мастер-классы

В краснодарском Японском саду на праздничных выходных пройдут мастер-классы по оригами и скетчингу (16+)

На мастер-классах гостям предложат реализовать свой творческий потенциал и узнать о традициях, искусстве, культуре Японии. О мероприятиях сообщила пресс-служба парка «Краснодар».

Программа:



Суббота, 9 марта в 11:00 — оригами «Кимоно»;

в 15:00 — акварельный скетч «Каменный сад Карэсансуй». Воскресенье, 10 марта в 11:00 — акварельный скетч «Будда Дзизо»;

в 15:00 — оригами «Камелия». Стоимость билетов — 1700 рублей (оригами) и 2000 рублей (акварельный скетч). Их можно купить на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».



Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код не потребуется. Вход в сад осуществляется по списку за 10 минут до начала мероприятия.