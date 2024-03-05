В Японском саду Краснодара состоятся творческие мастер-классы
В краснодарском Японском саду на праздничных выходных пройдут мастер-классы по оригами и скетчингу (16+)
На мастер-классах гостям предложат реализовать свой творческий потенциал и узнать о традициях, искусстве, культуре Японии. О мероприятиях сообщила пресс-служба парка «Краснодар».
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Программа:
Суббота, 9 марта
- в 11:00 — оригами «Кимоно»;
- в 15:00 — акварельный скетч «Каменный сад Карэсансуй».
Воскресенье, 10 марта
- в 11:00 — акварельный скетч «Будда Дзизо»;
- в 15:00 — оригами «Камелия».
Стоимость билетов — 1700 рублей (оригами) и 2000 рублей (акварельный скетч). Их можно купить на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».
Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код не потребуется. Вход в сад осуществляется по списку за 10 минут до начала мероприятия.
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