В Японском саду Краснодара состоятся творческие мастер-классы

Краснодарский край

Распечатать

  • Японский сад © Андрей Малеваный Юга.ру
    Японский сад © Андрей Малеваный Юга.ру

В краснодарском Японском саду на праздничных выходных пройдут мастер-классы по оригами и скетчингу (16+)

На мастер-классах гостям предложат реализовать свой творческий потенциал и узнать о традициях, искусстве, культуре Японии. О мероприятиях сообщила пресс-служба парка «Краснодар».

Читайте также:

Программа:

Суббота, 9 марта

  • в 11:00 — оригами «Кимоно»;
  • в 15:00 — акварельный скетч «Каменный сад Карэсансуй».

Воскресенье, 10 марта

  • в 11:00 — акварельный скетч «Будда Дзизо»;
  • в 15:00 — оригами «Камелия».

Стоимость билетов — 1700 рублей (оригами) и 2000 рублей (акварельный скетч). Их можно купить на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код не потребуется. Вход в сад осуществляется по списку за 10 минут до начала мероприятия.

Напомним, что интерьер ресторана в Японском саду Краснодара попал в топ-30 лучших по всей стране.

Как писали ранее Юга.ру, ландшафтное и архитектурное освещение Японского сада победило в евразийской премии 2023 года.

Афиша Искусство Краснодар отдых парк «Краснодар» Развлечения Японский сад

Новости

Цирцея, Медея, Медуза Горгона. В Краснодаре проведут лекцию о мифических женщинах
В Японском саду Краснодара состоятся творческие мастер-классы
Свадьбы, иностранцы и Бузова. Что происходит на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе?
В Сочи выступит группа Pizza
Краснодарцев приглашают на лекцию о женщинах в искусстве
На территорию Краснодарского края к 8 марта завезли 230 тонн мимозы

Лента новостей

Реклама на сайте