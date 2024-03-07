Участники ЕГЭ смогут пересдать один предмет до конца приемной кампании
Главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о пересдачах единого государственного экзамена в 2024 году
В июне 2024 года выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил ТАСС.
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По его словам, после двух попыток выпускники не смогут выбрать лучший результат:
«Если выпускник по каким-то причинам волновался или не согласен со своим результатом, то будет иметь право пересдачи еще раз одного предмета, который он сдавал. Первый результат будет аннулирован».
Глава Рособрнадзора также заявил, что в ближайшие два месяца будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и его расписание.
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