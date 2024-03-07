Участники ЕГЭ смогут пересдать один предмет до конца приемной кампании

По его словам, после двух попыток выпускники не смогут выбрать лучший результат:



«Если выпускник по каким-то причинам волновался или не согласен со своим результатом, то будет иметь право пересдачи еще раз одного предмета, который он сдавал. Первый результат будет аннулирован».



Глава Рособрнадзора также заявил, что в ближайшие два месяца будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и его расписание.