Участники ЕГЭ смогут пересдать один предмет до конца приемной кампании

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя yanalya с сайта freepik.com
    © Фото пользователя yanalya с сайта freepik.com

Главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о пересдачах единого государственного экзамена в 2024 году

В июне 2024 года выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил ТАСС.

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По его словам, после двух попыток выпускники не смогут выбрать лучший результат:

«Если выпускник по каким-то причинам волновался или не согласен со своим результатом, то будет иметь право пересдачи еще раз одного предмета, который он сдавал. Первый результат будет аннулирован».

Глава Рособрнадзора также заявил, что в ближайшие два месяца будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и его расписание.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае стобальникам выплатят по 100 тыс. рублей, а губернаторскую стипендию повысят до 10 тыс.

Вузы выпускники ЕГЭ Образование Школьники

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