Косметика, бензин, такси: на что тратят деньги женщины — статистика

Вся Россия

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  • © Фото от senivpetro на ru.freepik.com
    © Фото от senivpetro на ru.freepik.com

Накануне 8 марта российский банк изучил особенности финансового поведения своих клиенток

В среднем женщины тратят на покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах в 2 раза больше, чем мужчины. Так, в феврале девушки совершили покупки по картам банка РНКБ в этих категориях на сумму 8,69 млрд рублей, а мужчины — на 4,36 млрд. 

Чаще всего женщины рассчитывались в супермаркетах, продовольственных и оптово-розничных магазинах, точках быстрого питания и магазинах косметики. 

В топ-5 женских расходов также вошли топливо и сопутствующие товары. В феврале женщины, которые водят автомобиль и рассчитываются картами РНКБ, потратили больше 312 млн рублей. На косметику в феврале ушло на 20% меньше — 246 млн рублей.

Где отметить 8 марта:

Товары категории «Ювелирные изделия и часы» чаще всего покупают женщины от 35 до 45 лет (26% от общей суммы трат клиенток банка в этой категории), а такси обычно заказывают девушки до 25 лет (33% от общей суммы трат в этой категории).

Самые активные пользователи банковских продуктов — женщины старше 65 лет. Именно они оформляют в РНКБ больше всего депозитов, автоплатежей на коммунальные услуги и дебетовых карт. А вот кредитные карты и кредиты, в том числе ипотеку, чаще всего оформляют в 35-45 лет.

Самая старшая клиентка РНКБ родилась в 1918 году и пользуется дебетовой картой банка. А самой маленькой клиентке всего 7 месяцев — на ее имя оформили номинальный счет.

На длинных выходных 8-10 марта в Краснодаре и крае пройдут праздничные мероприятия. Музей им. Коваленко проведет «Романтическую прогулку по Краснодару», в центре притяжения «Пятница» состоится лекция «Как женщины изменили античные мифы?», а в выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе устроят День укротительниц огня, шашки и кубанских казаков. 

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8 марта Автомобили Банки Деньги карты «Мир» РНКБ Топливо

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