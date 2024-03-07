Косметика, бензин, такси: на что тратят деньги женщины — статистика

Накануне 8 марта российский банк изучил особенности финансового поведения своих клиенток

В среднем женщины тратят на покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах в 2 раза больше, чем мужчины. Так, в феврале девушки совершили покупки по картам банка РНКБ в этих категориях на сумму 8,69 млрд рублей, а мужчины — на 4,36 млрд.

Чаще всего женщины рассчитывались в супермаркетах, продовольственных и оптово-розничных магазинах, точках быстрого питания и магазинах косметики.

В топ-5 женских расходов также вошли топливо и сопутствующие товары. В феврале женщины, которые водят автомобиль и рассчитываются картами РНКБ, потратили больше 312 млн рублей. На косметику в феврале ушло на 20% меньше — 246 млн рублей.

Где отметить 8 марта: собрали недорогие авиабилеты из аэропортов Сочи и Минеральных Вод

Товары категории «Ювелирные изделия и часы» чаще всего покупают женщины от 35 до 45 лет (26% от общей суммы трат клиенток банка в этой категории), а такси обычно заказывают девушки до 25 лет (33% от общей суммы трат в этой категории).

Самые активные пользователи банковских продуктов — женщины старше 65 лет. Именно они оформляют в РНКБ больше всего депозитов, автоплатежей на коммунальные услуги и дебетовых карт. А вот кредитные карты и кредиты, в том числе ипотеку, чаще всего оформляют в 35-45 лет.

Самая старшая клиентка РНКБ родилась в 1918 году и пользуется дебетовой картой банка. А самой маленькой клиентке всего 7 месяцев — на ее имя оформили номинальный счет.