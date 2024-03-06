Краснодарцев в выходные приглашают на «Романтическую прогулку»

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Музей им. Коваленко проведет «Романтическую прогулку по Краснодару»

В воскресенье, 10 марта, в Краснодаре проведут экскурсию по историческому центру.

Старший научный сотрудник музея им. Коваленко расскажет участникам про архитектурные и скульптурные памятники, с которыми связаны романтические истории и легенды. Группа посетит известные в Краснодаре места свиданий и точки притяжения в дни свадеб.

Маньяки, призраки и путешествие в Арктику:

Начало прогулки в 13:00, она продлится два часа. Билет стоит 500 рублей. Рассказывать о Краснодаре гостям будет Людмила Никонова.

Предварительная запись обязательна: тел. 8(861)268-09-00 (понедельник-пятница с 10.00 до 17.00).

Как писали Юга.ру, кинотеатр Краснодара покажет оперу, балет, спектакли и документальные фильмы о классической живописи. Афишу мы публиковали здесь (18+).

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