Краснодарцев в выходные приглашают на «Романтическую прогулку»

Музей им. Коваленко проведет «Романтическую прогулку по Краснодару»

В воскресенье, 10 марта, в Краснодаре проведут экскурсию по историческому центру.

Старший научный сотрудник музея им. Коваленко расскажет участникам про архитектурные и скульптурные памятники, с которыми связаны романтические истории и легенды. Группа посетит известные в Краснодаре места свиданий и точки притяжения в дни свадеб.