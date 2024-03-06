Краснодарцев в выходные приглашают на «Романтическую прогулку»
Музей им. Коваленко проведет «Романтическую прогулку по Краснодару»
В воскресенье, 10 марта, в Краснодаре проведут экскурсию по историческому центру.
Старший научный сотрудник музея им. Коваленко расскажет участникам про архитектурные и скульптурные памятники, с которыми связаны романтические истории и легенды. Группа посетит известные в Краснодаре места свиданий и точки притяжения в дни свадеб.
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику:
Начало прогулки в 13:00, она продлится два часа. Билет стоит 500 рублей. Рассказывать о Краснодаре гостям будет Людмила Никонова.
Предварительная запись обязательна: тел. 8(861)268-09-00 (понедельник-пятница с 10.00 до 17.00).
Как писали Юга.ру, кинотеатр Краснодара покажет оперу, балет, спектакли и документальные фильмы о классической живописи. Афишу мы публиковали здесь (18+).