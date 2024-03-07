День укротительниц огня, шашки и кубанских казаков: «Атамань» приглашает отметить 8 марта

Краснодарский край

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

Выставочный комплекс «Атамань» подготовил программу в казачьем стиле к Международному женскому дню

С 8 по 10 марта в Выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе будут праздновать Международный женский день. Свой вариант праздника организаторы назвали Днем укротительниц огня, шашки и кубанских казаков.

В программе:

  • интерактивная программа с элементами старинных дворовых игр «Были бы казачки — казаки будут»;
  • детская интерактивная программа «Баба Яга встречает весну»;
  • викторина с розыгрышем призов «Удалые казачки»;
  • огненное шоу от атаманской ведуньи;
  • демонстрационный мастер-класс по владению холодным оружием от станичной казачки;

Читайте также:

  • представление этнографического кукольного театра «Казачьи байки»;
  • кулинарный мастер-класс по приготовлению кубанских орешков (хвороста) на кабыце;
  • работа «волшебного дерева», с которого каждый желающий сможет снять себе небольшой подарок;
  • мастер-класс по изготовлению куклы-хороводницы;
  • праздничный аквагрим;
  • гончарный мастер-класс по изготовлению оберега «Чаша мудрости»;
  • работа станичной коптильни.

На территории комплекса принимают «Пушкинские карты», ими можно оплатить входные билеты, экскурсии и мастер-классы. Взрослый входной билет стоит 450 рублей, пенсионный — 400, детский — 350 рублей.

Куда пойти и что посмотреть в Краснодаре и крае в марте 2024 года, смотрите в нашей афише.

8 марта Афиша Казачество Праздники Темрюкский район

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День укротительниц огня, шашки и кубанских казаков: «Атамань» приглашает отметить 8 марта
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