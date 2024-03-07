День укротительниц огня, шашки и кубанских казаков: «Атамань» приглашает отметить 8 марта

Выставочный комплекс «Атамань» подготовил программу в казачьем стиле к Международному женскому дню

С 8 по 10 марта в Выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе будут праздновать Международный женский день. Свой вариант праздника организаторы назвали Днем укротительниц огня, шашки и кубанских казаков. В программе: интерактивная программа с элементами старинных дворовых игр «Были бы казачки — казаки будут»;

детская интерактивная программа «Баба Яга встречает весну»;

викторина с розыгрышем призов «Удалые казачки»;

огненное шоу от атаманской ведуньи;

демонстрационный мастер-класс по владению холодным оружием от станичной казачки;

представление этнографического кукольного театра «Казачьи байки»;

кулинарный мастер-класс по приготовлению кубанских орешков (хвороста) на кабыце;

работа «волшебного дерева», с которого каждый желающий сможет снять себе небольшой подарок;

мастер-класс по изготовлению куклы-хороводницы;

праздничный аквагрим;

гончарный мастер-класс по изготовлению оберега «Чаша мудрости»;

работа станичной коптильни. На территории комплекса принимают «Пушкинские карты», ими можно оплатить входные билеты, экскурсии и мастер-классы. Взрослый входной билет стоит 450 рублей, пенсионный — 400, детский — 350 рублей.