День укротительниц огня, шашки и кубанских казаков: «Атамань» приглашает отметить 8 марта
Выставочный комплекс «Атамань» подготовил программу в казачьем стиле к Международному женскому дню
С 8 по 10 марта в Выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе будут праздновать Международный женский день. Свой вариант праздника организаторы назвали Днем укротительниц огня, шашки и кубанских казаков.
В программе:
- интерактивная программа с элементами старинных дворовых игр «Были бы казачки — казаки будут»;
- детская интерактивная программа «Баба Яга встречает весну»;
- викторина с розыгрышем призов «Удалые казачки»;
- огненное шоу от атаманской ведуньи;
- демонстрационный мастер-класс по владению холодным оружием от станичной казачки;
- представление этнографического кукольного театра «Казачьи байки»;
- кулинарный мастер-класс по приготовлению кубанских орешков (хвороста) на кабыце;
- работа «волшебного дерева», с которого каждый желающий сможет снять себе небольшой подарок;
- мастер-класс по изготовлению куклы-хороводницы;
- праздничный аквагрим;
- гончарный мастер-класс по изготовлению оберега «Чаша мудрости»;
- работа станичной коптильни.
На территории комплекса принимают «Пушкинские карты», ими можно оплатить входные билеты, экскурсии и мастер-классы. Взрослый входной билет стоит 450 рублей, пенсионный — 400, детский — 350 рублей.
Куда пойти и что посмотреть в Краснодаре и крае в марте 2024 года, смотрите в нашей афише.