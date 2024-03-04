Краснодарцам предложили выбрать общественное пространство для благоустройства
15-17 марта жителей Краснодара пригласили проголосовать за один из девяти объектов благоустройства
4 марта телеграм-канал мэрии Краснодара напомнил горожанам о возможности проголосовать за «общественное пространство, которое нужно создать или обновить».
В ноябре в Краснодаре открыли Николаевский бульвар с амфитеатром с видом на туалет:
В 2024 году на голосование вынесено девять объектов:
- сквер Казачьей славы (в границах улиц Бершанской, Гоголя, Кирова, Горького);
- сквер Пограничников (по улице Мачуги, в районе домов по улице Игнатова, 7 и 9);
- сквер имени Захария Чепеги (улица Думенко, 4/1);
- территория общего пользования на улице Платановый Бульвар, 6;
- сквер имени Валерия Самойленко (улица Седина, 1);
- сквер Тургеневский (пересечение улиц Тургенева и Яна Полуяна);
- бульвар имени Кирилла Россинского (в посёлке Краснодарском);
- бульвар Шаляпинский (в районе домов по улице Агрохимической, 105 и 107);
- парк Святоникольский (в районе улиц Святоникольская, Фанагорийская и Платановая).
Узнать адреса пунктов голосования можно здесь.