Краснодарцам предложили выбрать общественное пространство для благоустройства

Пустырь на Гаврилова, 13/1 © Скриншот панорам yandex.ru/maps 2021 года

Пустырь на Гаврилова, 13/1 © Скриншот панорам yandex.ru/maps 2021 года

15-17 марта жителей Краснодара пригласили проголосовать за один из девяти объектов благоустройства

4 марта телеграм-канал мэрии Краснодара напомнил горожанам о возможности проголосовать за «общественное пространство, которое нужно создать или обновить».

В ноябре в Краснодаре открыли Николаевский бульвар с амфитеатром с видом на туалет: Эксперт и жители ругают качество стройки и неработающие фонари. Репортаж

В 2024 году на голосование вынесено девять объектов: сквер Казачьей славы (в границах улиц Бершанской, Гоголя, Кирова, Горького);

сквер Пограничников (по улице Мачуги, в районе домов по улице Игнатова, 7 и 9);

сквер имени Захария Чепеги (улица Думенко, 4/1);

территория общего пользования на улице Платановый Бульвар, 6;

сквер имени Валерия Самойленко (улица Седина, 1);

сквер Тургеневский (пересечение улиц Тургенева и Яна Полуяна);

бульвар имени Кирилла Россинского (в посёлке Краснодарском);

бульвар Шаляпинский (в районе домов по улице Агрохимической, 105 и 107);

парк Святоникольский (в районе улиц Святоникольская, Фанагорийская и Платановая). Узнать адреса пунктов голосования можно здесь.