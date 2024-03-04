Краснодарцам предложили выбрать общественное пространство для благоустройства

Краснодарский край

Распечатать

  • Пустырь на Гаврилова, 13/1 © Скриншот панорам yandex.ru/maps 2021 года
    Пустырь на Гаврилова, 13/1 © Скриншот панорам yandex.ru/maps 2021 года

15-17 марта жителей Краснодара пригласили проголосовать за один из девяти объектов благоустройства

4 марта телеграм-канал мэрии Краснодара напомнил горожанам о возможности проголосовать за «общественное пространство, которое нужно создать или обновить».

В ноябре в Краснодаре открыли Николаевский бульвар с амфитеатром с видом на туалет:

В 2024 году на голосование вынесено девять объектов:

  • сквер Казачьей славы (в границах улиц Бершанской, Гоголя, Кирова, Горького);
  • сквер Пограничников (по улице Мачуги, в районе домов по улице Игнатова, 7 и 9);
  • сквер имени Захария Чепеги (улица Думенко, 4/1);
  • территория общего пользования на улице Платановый Бульвар, 6;
  • сквер имени Валерия Самойленко (улица Седина, 1);
  • сквер Тургеневский (пересечение улиц Тургенева и Яна Полуяна);
  • бульвар имени Кирилла Россинского (в посёлке Краснодарском);
  • бульвар Шаляпинский (в районе домов по улице Агрохимической, 105 и 107);
  • парк Святоникольский (в районе улиц Святоникольская, Фанагорийская и Платановая).

Узнать адреса пунктов голосования можно здесь.

Как сообщали Юга.ру, в 2023 году в голосовании победил «Сквер им. Гатова». На «Госуслугах» за него проголосовало почти 43 тыс. человек. В феврале мэрия показала проект сквера и пообещала начать работы в марте.

Благоустройство Краснодар Парки

Новости

Где отметить 8 марта: собрали недорогие авиабилеты из аэропортов Сочи и Минеральных Вод
Краснодарцам предложили выбрать общественное пространство для благоустройства
Краснодарский край вошел в пятерку лидеров по количеству автокредитов
В Ставропольском крае четыре курортные территории войдут в особую экономическую зону
Когда отремонтируют дорогу Почтовый тракт? Спросили у мэрии Краснодара
В Краснодаре открылось генконсульство Турции

Лента новостей

Реклама на сайте